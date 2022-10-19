施政報告指馬鞍山建第二個體育園　推廣城市運動

行政長官李家超今日(19日)發表《施政報告》中都提到了體育發展，表示會在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，並推廣受年輕人歡迎的「城市運動」項目，當中包括三人籃球、滑板及運動攀登。

李家超提到要將推廣體育普及化，並將與體育界、學校及商界合作，並制訂十年發展藍圖，提供約30項多元康體設施，包括體育館、游泳池及運動場，當中包在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，而香港第一個體育園啟德體育園將於明年落成。

政府會繼續推動體育專業化及產業化，亦推行為期五年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，以裝備他們退役後的發展。此外，亦優化香港「M」品牌計劃，支持舉行國際體育盛事。

港協暨奧委會及香港殘疾人奧委會均發文歡迎施政報告對體育界的關注，港協會長霍震霆表示：「香港運動員近年在本地和國際體壇屢創佳績，成就絕非偶然。他們艱苦訓練背後，專業的體育人才、培訓設施、相關的資源和政策配套，都是決勝關鍵。《施政報告》提出宏觀的政策，為現役和退役運動員提供更多支援，有利香港體育界持續發展，有助建立社會復常的正能量，恢復盛事之都的活力，期望我們繼續加強大灣區的體育交流合作，提升全民體育，推動體育文化產業。」

港協暨奧委會將全面配合特區政府的體育政策，推動體育專業化和產業化。霍會長表示：「港協暨奧委會將繼續與各界合力推動香港體育發展，期待在明年杭州亞運、巴黎2024年奧運會，以及2025年粵港澳合辦的全運會上，再次展現香港運動員與體育界努力不懈的成果。」隨著疫情減退，啟德體育園明年落成，霍會長期望香港可舉辦更多國際級體育盛事，為有志從事運動行業的人士提供發展機會。

對於《施政報告》提倡推廣備受年青人歡迎的「城市運動」，霍會長表示：「城市運動結合流行文化和體育元素，為社區注入了一股嶄新的活力，相關措施除提升年青人對體育運動的熱情，也鼓勵他們勇於嘗試和追夢，可說是別具意義。」