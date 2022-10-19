惹火雲佬再戰兵工廠　網民：小心出唔到球場

阿仙奴將於周五(21日)凌晨歐聯盃A組主場對燕豪芬，荷蘭勁旅燕豪芬現時由雲尼斯達萊執教，呢位前曼聯名宿曾經同兵工廠有唔少牙齒印，被「廠迷」視為眼中釘，網民抽水叫「雲佬」今場要識做人，否則隨時行唔出球場。

雲尼斯達萊2001至06年效力曼聯期間，曾多次同阿仙奴交鋒，幾乎每次都充滿火藥味同爭議，其中兩次成為英超經典畫面，首先係2003年9月曼聯主場對阿仙奴，「雲佬」同兵工廠隊長韋拉衝突，導致韋拉被逐。

比賽末段曼聯獲得12碼，雲尼斯達萊主射宴客，阿仙奴中堅基昂立即衝到「雲佬」面前怒吼挑釁，兩隊賽後發生衝突。由於「雲佬」射失12碼，成為阿仙奴該季英超以不敗姿態奪冠最關鍵一仗。

一年之後，雲尼斯達萊成功報仇，為曼聯射入12碼，以2比0擊敗阿仙奴，打破對方49場不敗之身，「雲佬」同兵工廠嘅恩怨多到數唔清。

呢位46歲少帥現時角色已轉變，今季首次擔任燕豪芬教練，成績唔錯，包括領軍10場聯賽贏8場，僅比榜首阿積士少1分，今仗遇上冤家阿仙奴，勢必有激鬥，隨時又有好戲睇。