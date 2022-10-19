NBA開鑼　勇士領冠軍指環贏湖人取今季首勝

新一季NBA周三(19日)開鑼，勇士在主場領取冠軍戒指後，以123比109擊敗湖人，新季旗開得勝。

聯盟按照往例，於開幕戰前頒發冠軍戒指。這枚戒指由Jason of Beverly Hills設計，把16卡黃鑽和白鑽鑲嵌於黃金中，象徵季後賽16場勝利，底座的7卡黃鑽象徵勇士隊史7座總冠軍，金門大橋上的43顆長方形鑽石，則代表「咖喱仔」史堤芬居里在總決賽G4狂轟43分。

「這是一個特別的晚上。我們由2019年輸掉G6，到2022年贏了G6和總冠軍，真是一趟漫長的旅程。」居里致辭道。他又為WNBA球星Brittney Griner發聲，後者於2月入境俄羅斯時，因攜帶含大麻油的電子煙被捕，其後被判監禁9年。「今天是Brittney 32歲生日，她已被俄羅斯錯誤囚禁243天了，我們希望她能盡快回家。」

在冠軍戒指加持下，勇士勢如破竹，特別是第三節打出一波25比4的攻勢，一口氣擊潰湖人防線。最終，勇士在居里攻入33分，韋堅斯取得20分下，以123比109輕鬆拿下新季首勝。