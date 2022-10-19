改革見成效　曼聯格食格夠贏熱刺

英超快車上演「Big 6對決」，曼聯於奧脫福主場迎戰熱刺。早前「曼市打吡」遭受重挫嘅曼聯慢慢重回正軌，喺歐霸盃錄得兩連勝，上仗聯賽同紐卡素踢和0比0失分而回，為免被前列球隊拋離，餘下賽事都要搶分；熱刺今季演出穩定，但近3次面對「紅魔鬼」錄得全敗，堪稱對手嘅「私房菜」，曼聯小讓平半上盤抵玩。（Now 621周四凌晨3時15分直播)

曼聯今季喺荷蘭主帥坦哈格執教下進行重建，過程並非一帆風順，開季頭兩仗即告慘敗，坦哈格果斷棄用哈利馬古尼及C朗拿度後，球隊成績出現反彈，雖然其後喺「曼市打吡」慘負3比6，但純粹因為對手實力太強，士氣實際上未受打擊，反而球隊喺末段攻入3球見到希望。

「紅魔鬼」之後成績穩步上揚，歐霸盃兩勝奧摩尼亞，加上聯賽擊敗愛華頓，一度錄得3連勝，上仗主場對住紐卡素，喺C朗兩度食詐胡下，同對手踢成0比0，連勝走勢被終止。

事實上坦哈格改革方向正確，佢要求球員前場逼搶，唔畀對手輕易進攻，減少中後場壓力，中場交由般奴費南迪斯及查頓辛祖等人策動攻勢。

另外安東尼馬菲奧斯同利辛度馬天尼斯等新兵亦日漸融入，球隊今季先後擊敗過利物浦及阿仙奴等勁旅，證明改革漸見成效，遇強敵都唔怕打硬仗。

熱刺踢防反 遇強冇着數

熱刺喺干地領軍下風格截然不同，球隊着重防反戰術，更多時候寧願放棄控球，前面靠哈利卡尼及孫興民個人質素打反擊，不過呢招對住強隊未見有太大着數，今季只能踢和車路仔及輸畀阿仙奴。

況且巴西國腳李察利臣上仗勇戰受傷，戰力受到重大打擊，造訪奧脫福難望全身而退。曼聯近年成績麻麻，但近3次面對熱刺錄得全勝，證明食住對方，今場大戰勝算無疑較高。