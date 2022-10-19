滿貫贏永倫奪季　潘志豪宣布退役

甲一季軍戰，領先一場的滿貫以116：71擊敗永倫，3場兩勝制下奪得季軍，永倫25年來首次3甲不入，賽後41歲的潘志豪宣布退役，結束21年籃球生涯。

滿貫甫開戰即憑蔡再懃連轟7分，殺永倫一個措手不及，相反永倫失誤頻繁，造就滿貫有不少快攻機會，荷利菲特搶截得手施展大力入樽，拉開至21：6。永倫得分主力泰那手感不佳，首節只得5分，加上中鋒賀斯福面對滿貫「巨人」荷利菲特難有建樹，直接令球隊進攻失靈。滿貫憑蔡再懃和林俊光各轟10分，首節拋離32：13。落後19分的永倫積極追分，蔡龍德中距離得手之後，再有梁民熊和泰那各轟兩記三分球，14：3攻勢一口氣追成31：40。滿貫此節主要靠內線及罰球得分，以49：35繼續領先。

換邊後，永倫第3節有周迎堅和泰那各轟兩記三分，其中梁民熊後手助攻泰那贏得掌聲。不過荷利菲特此節如入無人之境，單節狂轟16分，包括兩次精彩「拆你屋」，將比數拉開至86：58。永倫體力急降，最後一節潘志豪再度上場，香港籃球總會宣布今仗為潘志豪的最後一戰，感謝其付出，全場向他送上掌聲致敬，「阿豪」亦不負眾望中距離跳投得手。滿貫尾段憑楊文綱、何倚楊和何倚富連入4記三分，以116：71大勝，並以場數2：0贏得本賽季季軍。

今場滿貫5人得分達雙位數，荷利菲特和蔡再懃分別交出26及23分；永倫方面泰那轟全隊最高23分，周迎堅和賀斯福各有14和11分進帳。