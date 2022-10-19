消息指桌球可續留A級至2024　主席羅永聰：只想唔好Cut資源

本月在紅館上演的香港世界桌球大師賽空前成功，香港桌球界贏盡掌聲，甚至獲得世界關注，然而桌球項目因屬「非亞運項目」在體院面臨被降格、減資助，對桌球界嚴重打擊，有消息指有關當局隨着杭州亞運延期，亦對審視精英項目的時間表推遲一年，換言之桌球項目仍可留在精英A級至2024年。

早前政府的體育精英委員會計劃將三個體院A級精英運動項目包括桌球、體操及網球，在新財政年度降格至B級，其中自2009年已成為體院A級精英項目的桌球，因為在新制度下不合乎資格，在六屆亞運會不足3屆被列為獎牌項目，因此有關當局要將他們降至B級，即使2030年多哈肯定重返亞運舞台，但仍不足夠，而一旦降級就要被削減大部份的資助，影響發展。

有消息指由於新冠疫情而延期的杭州亞運推遲於明年9月舉行，政府對體院的精英項目審視亦順應推遲到杭州亞運之後，因此包括桌球的三個面臨降級的精英項目，也可續留至亞運會後的財政年度即2024年4月。

其實桌球項目過去在亞運會成績卓越，由98年至2010年四屆亞運會當中，以香港天王傅家俊為首的桌球隊，共贏得4金3銀3銅的獎牌，然而自2010年廣州亞運之後，桌球項目都未再被列為亞運項目，直至2030年多哈，而政府審視精英A組項目的其中一項新政策，是要從2010年起的六屆亞運中有三屆設為項目，而桌球項目目前只有2010及2030年兩屆為比賽項目，杭州亞運又時間太迫，因此他們極力爭取2026年的名古屋亞運設有桌球項目。

香港桌球總會主席羅永聰對再延一年審視的消息表示歡迎，並強調桌總會繼續「做好自己」，「今次大師賽有很大迴響，有很多過往非關注體育的本地人都來撐場，而且比賽更引起海外地區的關注；精英化我們一直都有，至於普及化及盛事化，相信今次大師賽已給大家答案。」

羅主席坦言：「桌球界的目標很簡單，我們只想爭取成績，做得更好，而要達到目標就要有資源，所以不論是A級或B級，我們只要求不削減資助，相信當局會對香港桌球發展給予一個有利的決定。」

至於提到桌球能否提早一屆於2026年重返亞運舞台，桌總早已向香港奧委會提出，以助他們向亞奧理事會及名古屋賽會申請，羅主席補充:「值得高興的是今次我們在大師賽中特別擺放着的2026年名古屋亞運LOGO作宣傳，引起了部份亞洲桌球會員關注，並已表示會在他們所舉辦的賽事中顯示這個LOGO，一起爭取。」桌球運動員一直屢獲殊榮，桌球也是香港人最喜歡的運動之一，今次大師賽更成為國際盛事，這些都是桌球界多年來努力的成果。