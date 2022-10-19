菁英盃　孫銘謙一箭定江山　東方小勝香港U23

旺角大球場周三（19日）上演由東方對香港U23的「菁英盃」B組賽事，最終東方憑孫銘謙攻入全場唯一入球，以1比0擊敗中段有陳潤潼兩黃一紅被逐的香港U23。

東方今場派出鍾凱文，黃皓雋及馬希偉3名U22球員任正選，高素巴耶夫及馬高斯扼守中路，孫銘謙與今季首度正選出擊的柏拔在前線爭取入球，「是日壽星」巴杜姆先列後備。香港U23方面，羅曉聰，袁世傑及黃浩然3名超齡球員悉數上陣，鄧筵霑與林樂賢為吳栢希提供支援，龐焯熙把守最後一關。

5分鐘，馬高斯於禁區頂主射罰球被龐焯熙接實，6分鐘後孫銘謙頭槌二傳予黃皓雋攻門，惟僅僅高出，12分鐘，馬希偉接應「孫銘」傳送射門，同告高出。隨後戰況膠着，一直處於被動的香港U23，到28分鐘有先開紀錄的機會，可惜吳栢希單刀射門被鍾凱文接實。東方到33分鐘終於取得領先，馬希偉左路壓入禁區傳中，孫銘謙門前頂入，為東方領先1比0完上半場。

一球在手的東方，繼續取得較多控球權，並於59分鐘換入巴杜姆及蔡立靖加強攻力，1分鐘後，陳潤潼侵犯黃皓雋，兩黃一紅被逐。打多一人的東方戰至73分鐘有擴大比數的機會，但巴杜姆接應亞歷斯祖傳送攻門，無法射破龐焯熙的十指關。最終雙方未再增添紀錄，東方以1比0擊敗香港U23。