楊睿騏末段傷退　東方無力上演神奇劇本再負南華

周三（19日）甲一總決賽，即使東方「神奇小子」楊睿騏攻入全場最高的18分，但完場前3分鐘傷退，無力上演神奇劇本，以59：65不敵南華，落後場數0：2，陷入絕境。

落後0：1的東方鬥志不減，楊睿騏單節攻入7分，陳兆榮打出侵略性，博得「and 1」。即使南華梁兆華連續射入兩球三分，但李琪馬上回敬一球，首節領先18：15。東方「巨人」卜聿揚利用身高優勢，不斷強攻籃下，朱亮防守吃力，還早早錄得3犯，退下火線。東方更「放肆」搶攻，一度拉開7分優勢。南華靠張延隆和余理洋「止血」，追成32：35。

朱亮上半場罕有地沒有進帳，下半場總算「破蛋」，一度反超前42：35。不過，東方沒有重蹈上場第三節「倒水」的覆轍，繼續鏟入禁區博犯。朱亮、余理洋和陳曉峰各自錄得3犯，葉耀邦身負4犯，南華落後46：47進入決勝節。李琪轟入三分，吳松峻上籃得手，再封阻梁兆華。後者用一球「and 1」將功補過，造出一段10：2的攻勢。反觀楊睿騏完場前3分鐘傷退，東方無力上演「神奇」劇本，以59：65飲恨，落後場數0：2，陷入落敗邊緣。

楊睿騏15投7中，交出18分6籃板4助攻3偷波，李琪取得10分，卜聿揚貢獻8分10籃板。南華方面，梁兆華攻入全隊最高的13分，余理洋有12分進帳，只要下周三（26日）再贏一仗，即可成功衛冕。