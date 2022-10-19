潘志豪寄語年輕球員：想打籃球就堅持！

潘志豪宣布退役，結束21年職業球員生涯，賽後蔡再懃、昔日對手譚偉洋和胡國鋒、前隊友蔡芳裕等人都與潘志豪合照，現場亦有球迷流下不捨的眼淚。這位永倫球星不單是香港史上進軍CBA第一人，21年籃球生涯7次贏得聯賽冠軍、3次銀牌封王，作為香港隊前首席控衞的他稱得上香港籃壇代表人物，雖然他曾說「唔覺得自己好威」，但今場之後，確實一個時代的結束。

不過，潘志豪本人卻相當平靜，告別戰亦全程微笑，賽後他分享感受，僅輕描淡寫一句：「唔識答，終於完了。」今季因疫情拖足3年才完成，間接令阿豪萌生退意，他說：「疫情停吓打吓，年紀大了，需要休息。」他以「圓滿」二字總結其籃球生涯，感謝隊友帶給他難忘的回憶。曾經進軍職業籃球世界的他寄語年輕球員勇敢追夢：「加油，想打籃球就堅持！現在有一支職業球隊，可能之後有第2、3支。」想進步，自然會下苦功，正如他早前在專訪中說過：「最重要，係你個心。」對於未來，他表示暫時未有計劃，「做球員都好多年了，休息吓先。」

賽前盛傳梁民熊和周迎堅今季後亦會退役，但賽後兩人表示暫未下決定，將於休季期間再作打算。43歲的周迎堅向永倫球迷保證，「就算我不打永倫都沒可能打其他隊，一來年紀大，二來永倫對我很好。」說到多年隊友潘志豪退役，阿堅直言覺得感動，「我想起很多開心事，和他的回憶不論球場內外都很開心，最開心是識到一個好好的朋友，退役之後我們都會一直是好朋友。」說到未來計劃，阿堅稱會與家人商量後再決定去向：「我來了香港16年，香港就是我家，但老婆和家人都在新西蘭，所以要再想想。」