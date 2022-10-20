曼聯2球輕取熱刺　C朗又作反提早離場

周四(20日)凌晨英超快車，曼聯主場踢出今季代表作，全場28次埋門下2比0輕取熱刺，不過C朗拿度「又」作反，就為呢場漂亮勝仗蒙上污點。呢位葡萄牙球星不滿未獲派上陣，竟然未完場就擅自返更衣室，領隊坦哈格賽後表明會追究，話慶祝之後「處理」呢次事件。

曼聯上場0比0悶和紐卡素，正選上陣嘅C朗表現低沉，今仗坦哈格就改用拉舒福特擔正，面對龜縮死守嘅熱刺輕易控制戰局，單係上半場就有19次射門，但安東尼馬菲奧斯遠射中柱，加上熱刺門將洛里斯連環救出險球，半場只係踢成0比0平手。

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換邊後曼聯終有收穫，費特47分鐘遠射省中人改變方向彈入，69分鐘費特射門被閂出不遠，般奴費南迪斯第1時間熨射直飛死角。曼聯完場前4分鐘換入艾蘭加同基斯甸艾歷臣後，雖然當時仲有2個換人名額未用，但齋熱身冇份踢嘅C朗，突然嬲爆爆自己走返更衣室，抗議未獲派上陣。

C朗喺今年8月季前熱身賽對華歷簡奴，已經試過提早10分鐘離開球場，坦哈格之後公開批評呢啲行為「不能接受」、「破壞團結」。呢位荷蘭教頭賽後被問到C朗離場一事，佢就不悅表示：「我見到(C朗離場)，我冇同佢傾過，聽日先至處理呢件事，今日我想享受球隊嘅表現。」據西班牙《阿斯報》報道，C朗可能會被罰款或停賽處分。

C朗今次行為再引熱議，唔少名宿都批評佢嘅行為，英格蘭傳奇前鋒舒利亞表示：「我明白C朗嘅不滿，但佢要睇更闊嘅畫面，曼聯今場表現非常出色，坦哈格唔用佢嘅決定係正確，因為曼聯今場所有嘢都好好。C朗係世界最佳球員，棄用佢係艱難決定，但佢咁做只係令坦哈格更加為難。」