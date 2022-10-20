利物浦小勝　VVD出術令保雲12碼宴客

利物浦持續復甦，繼上仗1比0擊敗曼城後，周四(20日)凌晨英超快車再喺主場1比0贏韋斯咸，達雲紐尼斯一箭定江山吐氣揚眉，不過真正功臣其實在中堅華基爾雲迪積克(VVD)，佢被影到喺韋斯咸獲判12碼前，走去踩爛12碼點草皮，結果查洛保雲操刀宴客，利物浦得以保住勝果。

利物浦今場改踢4-4-2，上場表現敗家嘅達雲紐尼斯大踢爭氣波，早段多番埋門都好有威脅，22分鐘更接應森美卡斯左路傳中頭槌頂入。韋斯咸反擊亦唔可以睇小，完半場前查洛保雲被祖高美斯禁區內撞跌，球證睇VAR後判罰12碼，但查洛保雲主射被艾利臣比加救出，下半場兩隊再冇入波，利物浦得以1比0小勝。

有球迷發現12碼事件前，VVD趁住球證去場邊睇電視，已靜靜行去12碼點位置，用腳踭「摔」草皮，最後亦成功影響查洛保雲射門質素。其實VVD呢個做法係違規，上季阿仙奴中堅加比爾馬加希斯同車路士中堅魯迪格，都因為相同行為被罰黃牌，魯迪格嗰次更加係對利物浦嗰陣「出術」，估唔到VVD咁快就學識。