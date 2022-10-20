【英超】富咸踢法開放追大盤

星期五凌晨英超，富咸主場對阿士東維拉，富咸踢法開放，入球同失球數字，都比較多，上場兩次落後之下，逼和般尼茅夫2比2，近8場聯賽總入球都係3球或以上，其中近4場聯賽總入球，更加達到4球或以上；阿士東維拉急需要搶分護級，預料作客都會主動進攻，雙方近4次對賽，各贏兩場，實力非常接近，最好揀中位數2.5球嘅入球大。 ●阿King

直播表

周五0:00am 意盃 森多利亞 對 阿斯科利

有線602/662

周五1:00am 歐霸盃 阿仙奴 對 燕豪芬

now 643

周五1:00am 西甲 艾美利亞 對 基羅納

now 632

周五2:00am 西甲 奧沙辛拿 對 愛斯賓奴

now 633

周五2:30am 英超 富咸 對 阿士東維拉

now 622

周五3:00am 西甲 巴塞隆拿 對 維拉利爾

now 632/611

周五3:15am 英超 李斯特城 對 列斯聯

now 621

周五8:00am 美職 費城聯 對 FC辛辛那提

now 638

周五10:00am 美職 FC洛杉磯 對 洛杉磯銀河

now 639