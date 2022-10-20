過去的周日，日乙球隊甲府風林爆冷擊敗廣島三箭勇奪天皇盃冠軍一幕，相信唔少日職球迷依然歷歷在目，仲未消化得到。今個星期六，日聯盃決賽就會緊接上演，大阪櫻花同剛剛失落天皇盃寶座的廣島三箭將會喺國立競技場進行對決，今日就同大家檢視下呢場大戰。

大阪櫻花進級之路多強敵

分組賽階段，大阪櫻花就被編入A組，同組對手有鹿島鹿角、大阪飛腳與及日乙球隊大分三神，除了大分三神，鹿島鹿角及大阪飛腳的實力都唔差，而大阪櫻花最終就取得3勝2和1負積11分以次名出線。在6場分組賽入面，大阪櫻花就試過作客擊敗鹿島鹿角同大阪飛腳，為出線奠下重要基礎。

進級16強後，大阪櫻花遇上湘南比馬，後者雖然係日職聯的護級份子，但主場威力確係唔可以小覷。大阪櫻花當時喺首回合靠住鳥海晃司一箭定江山小勝1比0；到次回合更加係大發神威，以4比1大勝湘南比馬，兩回合計以5比1進級，當中主力球員清武弘嗣、莊積都有份入波，表現令球迷相當滿意。

躋身8強後，大阪櫻花更要挑戰近季日職聯班霸川崎前鋒，爭取進級的任務可以話係相當艱鉅。首回合先喺主場出擊的大阪櫻花雖然上半場先落後，但憑住阿當泰加特喺89分鐘追平1比1，協助球隊首回合力保不敗。到次回合就更加激列，佔主場之利的川崎前鋒靠住馬仙奴巴保沙起孖領先兩球，不過大阪櫻花再次展現頑強鬥志，先有加藤陸次樹喺90分鐘追成1比2，到補時6分鐘更有山田寬人取得救命入波追平2比2，成功令大阪櫻花靠住作客入球優惠進級，淘汰川崎前鋒確係令人喜出望外。

進級到十六強，廣島三箭則要作客日乙球隊群馬草津溫泉。雖然群馬草津溫泉係日乙的護級份子，但今次有主場之利作戰，令球隊成功同廣島三箭打成均勢。廣島三箭今場雖然精銳盡遣，但最終只能夠憑老將鹽谷司晌下半場初段的入球穩住勝局，驚險殺入八強。

進入八強後廣島三箭卻遇上硬仗，需要作客大阪櫻花。大阪櫻花今季成績同廣島三箭不相伯仲，而晌八強大戰又有主場之利，難怪賽前廣島三箭被睇低一線。大阪櫻花晌比賽裡面於40分鐘憑阿當泰加特的入波取得領先優勢，一直打到賽事末段都係領先一球。正當所有球迷以為廣島三箭將要出局之際，先有老將柏好文晌86分鐘追成平手，再有後備入替的川村拓夢晌補時階段射入絕殺球，戲劇性反勝大阪櫻花躋身四強。

大阪櫻花去到準決賽則要挑戰浦和紅鑽，後者乃上屆天皇盃冠軍，更在今屆亞冠盃殺入決賽，當時可以話係氣勢如虹。先喺主場出戰首回合的大阪櫻花雖然有上門知樹早早開紀錄，但最終卻被浦和紅鑽的小泉佳穗取得入波迫和1比1完場。次回合大阪櫻花要作客浦和紅鑽，需要面對強勁的主場氣勢難怪賽前不被睇好，之但係粉紅兵團再次震撼當地球迷，佢哋先靠浦和紅鑽守將明本孝浩擺烏龍取得領先，及後更有奧野博亮、加藤陸次樹及柏德烈利馬再取3球，結果作客以4比0大勝取得決賽資格，表現確係相當具說服力。

廣島三箭進級過程相對輕鬆

同大阪櫻花相比，廣島三箭的進級過程就相對輕鬆。被編入B組的廣島三箭，同組對手雖然有衛冕冠軍名古屋鯨魚，但其餘只得弱旅清水心跳及日乙球隊德島漩渦，進級機會相對較高。結果經過6場分組賽後，廣島三箭取得4勝2負累積12分以首名出線，總算符合賽前期望。

進級16強後，廣島三箭遇上今季戰績平平的北海道札幌岡薩多，一般預期廣島三箭要過關應該無大問題。廣島三箭喺首回合作客先以3比0大勝；次回合返到主場就睇住嚟踢，結果踢成1比1，總比數以4比1淘汰北海道札幌岡薩多，算係冇乜遇上考驗。

踏入8強，廣島三箭遇上強敵橫濱水手，後者今季雖然處於強勢，但廣島三箭晌兩回合賽事就顯出盃賽專家本色淘汰對手。首回合廣島三箭憑住柏好文、荒木隼人及野津田岳人取得入波，先勝橫濱水手3比1；去到次回合作客就靠住賓卡利法、野上結貴各取一球，以2比1再下一成，總比數大勝橫濱水手5比2躋身準決賽。

去到準決賽廣島三箭碰上今季的護級份子福岡黃蜂，開賽前被一致睇好可以輕鬆過關入決賽。首回合先作客的廣島三箭，先靠川村拓夢獨取兩球加上鹽谷司入波，最終以3比2力克晌後段時間追返兩球的福岡黃蜂；揸住領先優勢踢次回合的廣島三箭，返到主場就控制戰局，嚴防福岡黃蜂的高空攻勢，最終踢成0比0保住清白之身，以總比數3比2壓倒對手進身決賽。

廣島三箭能否及時反彈成關鍵

廣島三箭今季喺德國籍監督史基比帶領下表現出色，喺日職聯排前列之餘更入晒兩項盃賽決賽。之不過球隊晌天皇盃面對日乙球隊甲府風林顯得老鼠拉龜，暴露鋒力欠銳的問題；加上球隊踢足120分鐘最終互射12碼飲恨而回，體力消耗甚大之餘，心理上的打擊亦不少，再戰盃賽決賽能否及時復甦頗成疑問。

球員方面，廣島三箭同大阪櫻花相比肯定夠照，佐佐木翔、大迫敬介、野津田岳人、森島司等國腳級人馬在陣令球隊實力得以保持，值得一提的係新星滿田誠雖然晌天皇盃決賽射失12碼令球隊失落冠軍，但廣島三箭得以打到加時階段就全靠呢位前鋒取得入波，滿田誠今周六的表現依然值得被期待。

大阪櫻花養精蓄銳迎決賽

大阪櫻花方面，對上一場正式比賽已經要數到去10月12日作客FC東京一仗，球隊雖然以0比4大敗而回，但球隊就足足有10日時間去作出休養及調整，絕對說得上係養精蓄銳。

大阪櫻花監督小菊昭雄今季利用以老帶新的方針帶隊，從佢哋暫時可以晌日職聯排第4，又殺入聯賽盃決賽，成績可以話係有目共睹。清武弘嗣、阿當泰加特、金鎮鉉等具經驗人馬當然值得留意，但陣中一眾後起之秀亦唔可以忽視。當中加藤陸次樹晌今屆聯賽盃已累積4個入波；而18歲攻擊中場北野颯太已取3個入波之餘，更已獲選為今屆聯賽盃最佳年青球員，佢晌嚟緊的決賽表現如何值得留意。

大阪櫻花聯賽盃往績佔優

再睇下兩軍晌聯賽盃的往績，似乎大阪櫻花就略勝一籌，佢哋喺2017年首度打入決賽即奪標而回；而喺上季佢哋亦打入咗決賽，可惜最終屈居名古屋鯨魚腳下得亞軍，但史上一冠一亞的成績就絕對唔失禮。相反廣島三箭喺聯賽盃的往績確係平平，2010同2014年兩屆佢哋雖然成功打入決賽，但分別不敵磐田山葉及大阪飛腳，一直與冠軍無緣。雖然大阪櫻花往績較佳，但從未奪冠卻可能成為廣島三箭的爭冠動力，各位球迷欲知鹿死誰手，就要留意住周六晌日職聯官方Youtube頻道的聯賽盃決賽直播喇！

本周聯賽盃決賽直播時間：

10月22日下午12：05 大阪櫻花 對 廣島三箭

本周日乙直播時間：

10月23日下午1：00 新潟天鵝 對 町田澤維亞 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月精選（10月）

【J.LEAGUE香港情報站】日乙焦點

【J.LEAGUE香港情報站】聯賽盃精華