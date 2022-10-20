馬爾他小國腳外闖尋機遇　鄭浚軒毋忘港隊夢

擁有馬爾他護照，現時效力該國球隊華尼達的19歲小將鄭浚軒（Ryan），從小就有到英國及意大利等地接受訓練，甚至試腳的機會。或許在旁人眼中，如果Ryan日後成為馬爾他國腳，可以令他更容易在歐洲繼續足球生涯，不過這位在香港出生的小將指，至今仍然把代表港隊列為首選，全因穿上港隊戰衣，是這位年輕球員的兒時夢想。■文：鄧文滔

Ryan10歲開始接受車路士足球學校（香港）培訓，期間不時跟隨學校到外國集訓，在2020年更加入英國的布魯克豪斯學院接受訓練，成為陳俊樂及羅振庭等港將的「校友」。除上課之外，Ryan一星期大概有4日要進行每次約3小時的操練及比賽，當地足球水平令他大開眼界：「比賽節奏好快，喺香港踢波，可能控波之後轉埋身都未有人防守你，但喺英國，你未轉身已經被犯規，所以要踢得聰明啲。」到英國學法後，Ryan除了要面對更高水平的足球環境，也要由攻中改任防中，但幸好Ryan仍能應付挑戰：「當時教練安排我出任防中，打打吓感覺踢得幾好。雖然我嘅體格不及其他球員，但我唔驚同佢哋碰撞，而且有做健身，所以我都適應到新位置。」

裝備自己證明實力

及後他到意大利等國家參與球隊試腳，「足球履歷」之豐富連筆者都要再三確定，才能順利記錄，但Ryan卻能把他的經歷娓娓道出，可惜得到超過10次試腳機會仍未獲聘約，Ryan承認曾感到挫敗，但這位在談吐中流露自信的小將，未曾有放棄的念頭：「我冇諗過放棄，最重要係裝備自己，因為就算係練波，或者規模較細嘅比賽，都可能有人睇緊自己嘅表現。」直到今年年初，Ryan終於與意大利丙組隊Viterbese簽約，可惜到6月不獲留用。隨後轉戰馬爾他球隊華尼達，不過Ryan仍然雄心勃勃，希望在馬爾他聯賽證明實力：「依家目標要踢好呢個聯賽，證明我有一定實力，咁就有機會挑戰意乙或英乙呢啲較高水平嘅聯賽。」

鄭浚軒檔案

出生日期：2003年6月11日（19歲）

身高：1米70 司職：防守中場

球衣號碼：34 曾效力球隊：Viterbese（意丙）

現效力球隊：華尼達（馬爾他）

二選一必揀香港

在香港出生的Ryan，對地道食物念念不忘，沙嗲牛肉麵是這位小伙子的最愛。他同樣記掛着港隊的紅色戰衣，甚至曾經聯絡港隊，希望有機會入選早前出戰「亞青盃」外圍賽的香港U20大軍名單，可惜因疫情所限而告吹。Ryan透露自己現時為馬爾他U21成員，但仍視代表港隊為首選：「因為以前喺香港踢波好開心，例如我同占士（鄧筵霑）由細踢到大，都想繼續幫香港隊。所以如果要從香港同馬爾他之間做選擇，我首選香港隊。」

Ryan直言如果日後代表馬爾他上陣，確實有更多機會可以面對實力強大的歐洲國家隊，從而擴闊視野，但代表港隊終歸是自己的夢想：「穿起香港隊嘅波衫，就係代表超過700萬人嘅城市出戰，責任好大。代表港隊，係我由細到大嘅夢想！」