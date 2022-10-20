氣勢如虹　阿仙奴主場靠得住

今晚歐霸上演A組補賽兼榜首大戰，阿仙奴主場硬撼燕豪芬。阿仙奴喺自己地頭出擊特醒，近6仗主場贏晒，氣勢如虹，燕豪芬客場表現麻麻，阿仙奴讓到1/1.5球都冇有怕，上盤有計。(Now 643周五凌晨1時直播)

呢場次輪賽事原本在9月舉行，但因英女王逝世怕需要大量警車維持秩序，而被迫改期。阿仙奴開季順風順水，各項賽事13仗豪取12勝1負，唔單止喺英超位居榜首，於歐霸A組3戰全勝同樣排第1，佢哋上輪歐霸大輪換之下，作客仍以1比0擊敗波杜基林特，令對手於歐洲賽主場14連勝斷纜，唔講得笑。雖然阿仙奴喺歐霸經常收起主力，但尼基迪亞、法比奧韋拉、森比盧干加等副選都表現爭氣，尼基迪亞已有2球進帳，可見佢哋難得擔正，表現更加搏命。

另一邊廂，燕豪芬喺A組3戰錄2勝1和，落後阿仙奴2分排次席，不過要留意，2場勝仗都係擊敗曳到冇朋友嘅蘇黎世，而呢支荷蘭勁旅近4仗客場僅得2勝2負，作客表現往往打折扣。相比之下，阿仙奴各項賽事近6仗主場全部贏晒，包括擊敗勁旅熱刺及利物浦，其中5仗仲係先開紀錄，非常搶韁，今仗贏波便可甩開5分，爭取首名直接出線席位嘅機會高唱入雲，一定搏埋呢場，等最後兩輪踢得輕鬆啲，上盤咪錯過。