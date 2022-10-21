曼聯重罰C朗停賽禁操　考慮提前解約！

曼聯同C朗拿度嘅童話故事面臨悲情結局，隨住C朗喺周四(20日)對熱刺一仗提早離場，曼聯周五(21日)凌晨發出聲明，宣布唔會將C朗納入周日(23日)作客車路士嘅大軍名單。據報曼聯領隊坦哈格對C朗嘅行為已忍無可忍，除內部停賽外，亦禁止佢同一隊操練，消息指坦哈格表明1月要踢走C朗，甚至考慮同佢提前解約！

曼聯主場2比0贏熱刺一仗，做後備嘅C朗被影到喺完場前4分鐘自己返入更衣室，原本以為佢係不滿冇份入替，但據《每日郵報》報道，C朗當時係拒絕坦哈格要佢入替嘅指令，而且賽後當全隊慶祝緊勝利，C朗已經獨自離開奧脫福球場。C朗喺季前熱身已有類似行為，當時坦哈格就公開表示「不能接受」。

曼聯嘅聲明只係話C朗唔會參與同車路士嘅大戰，不過英國《太陽報》報道，曼聯已勒令C朗要單獨操練，而且面臨2星期人工罰款(約72萬鎊)，消息指坦哈格今次行動係得到球會支持。據報坦哈格決心1月將C朗踢走，如果唔能夠賣出，就算賠錢同C朗提早半年解約亦在所不惜。

面對曼聯重罰，C朗隨後亦發出聲明，但就唔肯正面回應事件，亦冇就自己行為作出道歉，只係強調自己20年職業生涯一直尊重團隊、希望成為模範球員，只係輕輕帶出「不幸有時會被一時嘅情緒沖昏頭腦」，強調自己會努力練波、支持隊友、準備好每一場比賽，最後表示：「我哋好快會再一齊。」