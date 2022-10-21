張之臻成中國第1人　世界男單排名創新高

26歲的張之臻為中國網壇寫下歷史！周四他在那不勒斯盃網賽闖入男單8強，令他在下周公布的最近世界排名將可攀升至96位，成為首位躋身男子網球首100位的中國球手。

「我相信走到世界TOP100這條路相當艱鉅，今天我很開心，因為我連賽了兩場，這是跨過的一小步，但對中國男子網壇則是走進了一大步，希望可以追上女子球員的成績。」張之臻一日賽兩場，並與6號種子的阿根廷球手巴斯打得激戰，兩盤均打刁時局以7比6(5)、7比6(11)獲勝，繼2017年深圳網賽後再次躋身巡迴賽男單8強。

下仗張之臻將面對美國球手麥當奴，時隔五年再出戰8強賽事，爭取成為史上第二位躋身巡迴賽4強的中國男將，而1995年潘兵曾於首爾闖入準決賽，成為中國第1人。「我會以平常心應對，我需要好好調整身體，希望盡我所能發揮最好。」世界排名打入TOP100的張之臻，直接鎖定了2023年澳網正賽席位。

出生於上海的張之臻可謂出自體育世家，父親張衞華曾是職業足球員，曾效力上海豫園、廣州松日及青島中能等球隊，母親秦維曾是射擊選手。雖然父親過往從事足球事業，但不想兒子走上跟自己相同的道路，然而張之臻選擇兩個個人運動—游泳及網球，最終走上了網球職業路。

4歲已學打網球的張之臻，別名「小卷毛」，2012年加入職業球壇，偶像是費達拿，網球圈中與俄羅斯的麥維迪夫是好朋友，二人曾搭檔雙打獲得亞軍。