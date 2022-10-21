【澳職】麥克阿瑟強勢開客W

星期五澳職賽事，西部聯主場迎戰FC麥克阿瑟。主隊雖然是上季澳職總冠軍，但今季開局面臨傷兵及狀態問題，開咧即連輸2場，相反作客的FC麥克阿瑟季前勇奪澳足盃冠軍，開季亦延續強勁走勢，今場必撐「當頭起」開客W。(無線myTV Super周五下午4:45直播)

西部聯上季捧盃，全靠一條堅固防線，但今季演出卻大為走樣，開季2連敗狂失5球，日本中堅今井智基做膊頭手術要休戰7個星期，另一中堅里奧拉克萊斯亦連番犯錯，成為防線致命漏洞，加上意大利前鋒迪亞文迪仍未復出，令球隊完全失去冠軍霸氣，球員信心難以即時反彈。

FC麥克阿瑟今季請來曼聯名將約基領軍，這支年輕球隊表現充滿活力，開季前率先勇奪澳足盃冠軍，22歲的哈辛托尼及23歲的勒蘭路斯，組成澳職最具潛力的鋒線，加上墨西哥中場大腦達域拿指揮，球隊表現極為對辦，開季2場1勝1和，連同盃賽在內近7仗有6勝1和，當中有6場保持不失，氣勢如虹有望再贏一仗。

直播表

周五4:45pm 澳職 西部聯 對 FC麥克阿瑟

無線myTV Super

周六0:30am 德乙 達斯泰特 對 基爾

onTV東網

周六2:45am 意甲 祖雲達斯 對 安玻里

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周六3:00am 法甲 阿些斯奧 對 巴黎聖日耳門

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周六3:00am 英甲 葉士域治 對 打比郡

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