鄭莉梅率5女將環游香港島籌款

隨着香港的疫情措施逐步放寬，6名港隊游泳女將計劃環游香港島，藉此提倡身心健康的重要。

香港奧運游泳選手鄭莉梅，將率領首支女子游泳接力隊伍，進行環游港島45公里的破天荒嘗試。面對天氣和海面種種不明朗因素，她們希望能在12至14小時內完成這項壯舉。

公布這項環島游壯舉當日，正值「世界精神衞生日」，這個特別的日子志在加強機構及個人，去正視精神健康的重要。環島游活動將於今年11月15日（二）舉行，鄭莉梅表示：「和許多香港人一樣，過去幾年我必須努力管理自己的精神健康。能有機會在水中暢泳，對我來說非常重要。透過這次環島游，我們希望提高人們認識，游泳對我們的整體健康，確實非常重要。」

鄭莉梅將與她出戰奧運的港隊游泳隊友楊珍美、前香港奧運游泳選手韋漢娜及Karen Robertson、前美國田徑運動員及商界領袖柯麗，以及時裝及健體創業家李家彤，攜手接受今次挑戰。

對李家彤而言，這是她人生中最重大的一次游泳活動，她謂：「我曾為跑手，也愛遠足，不過自從腳傷後，我便開始游泳。起初我很害怕，但現在已變得熱愛游泳，游泳幫助我從傷患康復，腳傷後我也靠游泳來保持健康。透過這次環島游，以及接受跳出舒適圈的挑戰，我希望鼓勵並支持女性找到自己要走的路，並大膽投入水中暢泳。」

游泳教練Karen Robertson就認為，這次接力環島游有著特別的意義：「我自幼已開始游泳，游泳就是我的生命。透過這次環島游，我們希望提高大眾對精神健康的意識並籌募善款，讓低收入社區的青少年及成人有機會習游，並享受暢泳所帶來的健康益處。」

星光熠熠的環島游接力隊，希望透過這項活動為Splash籌募88萬港元善款。Splash為本港慈善機構，致力教導更多低收入社區的青少年及成人習泳。