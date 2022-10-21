政府放寛7欖規限　觀眾可以食住嘢睇波

香港欖球總會周五（21日）宣佈已獲得政府批准，下月4至6日於香港大球場舉行的2022年香港國際七人欖球賽將可觀眾席範圍內進食。

參與2022年港國際七人欖球賽的入場人士現可在看台座位上進食及飲用包括酒精在內的飲料。欖總行政總裁麥偉彬先生（Robbie McRobbie）表示：「我們很高興成功爭取在『七欖』舉行期間提供食品供應服務。為期三日，集現場飲食、音樂和精彩競技的七人欖球賽定必能夠炒熱氣氛。」

基於健康及安全考量，所有參與香港國際七人欖球賽的入場人士均須在進入大球場前出示同日完成的陰性快速抗原測試結果，否則將被拒絕進入大球場。入場人士如選擇進行快速抗原測試，必須在該測試捧上紀錄其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便進入大球場前供場內工作人員查看。

除此之外，入場人士亦須遵守基本的防疫措施，包括在入場前使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼、符合「疫苗通行證」規定的適用疫苗接種要求，以及在飲食以外的任何時間佩戴口罩。

賽事即將在兩星期後舉行，獲准進食的安排令活動體驗及時提升，加上今年 11 月的

「七欖」入座上限為百分之85，剩餘的門票有限，欲購從速。門票可於香港欖球總會官方售票網站www.tickets.hkrugby.com 購買。票價維持2019年的價格，分別是成人三日門票1,950元和12歲及以下的兒童三日門票950元，門票售完即止。