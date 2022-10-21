攻力疲弱見好就收　祖記入球細明益里

今輪意甲優先場，祖雲達斯主場迎戰安玻里。祖記狀態欠佳，加上迪馬利亞又養傷，缺少呢位助攻高手，要入波並唔容易。至於安玻里自知技不如人，預料會屯重兵死守，希望博取1分。以安玻里今季5場聯賽作客有4次總入球開2球或以下嘅走勢，不妨再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周六凌晨2時45分直播）

祖雲達斯僅排聯賽第8位，已落後榜首拿玻里10分，因此近期不斷傳出教練阿里基面臨被炒嘅消息。呢支老牌勁旅雖然上仗「都靈打吡」擊敗拖連奴，但過程並唔輕鬆，要踢到74分鐘先至入波，小勝1比0，亦係佢哋近3場比賽唯一入球，可見祖記攻力非常疲弱。皆因球隊缺乏一位中場大腦策動攻勢，能夠擔任呢個角色嘅迪馬利亞早前又受傷，今仗靠射手杜辛華荷域獨自搵食，難免事倍功半。

值得一提，祖雲達斯將於下周中歐聯生死戰作客賓菲加，如果贏唔到，就會出局，權衡輕重之下，今仗聯賽留力絕對唔出奇，就算贏波，估計都係小勝居多。

安玻里遇強必死守

另一邊廂，安玻里今季聯賽10戰取得2勝5和3負，僅入9球，上述數字充分反映球隊踢法非常保守。事實上，安玻里受制於人腳實力平庸，只能踢最簡單直接嘅「死守突擊」戰術，特別係作客只求有分落袋，已經完成任務。安玻里呢種策略效果唔錯，近4場聯賽作客取得1勝3和，預料今仗會係拉鋸戰，入波唔會多。