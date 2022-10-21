高級組銀牌　理文撻着咗 深水埗照鍊過

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「高級組銀牌」8強賽事周六（22日）展開，其中冠忠南區與傑志繼上周聯賽交手後，再於旺角大球場碰頭，究竟南區能否及時重整旗鼓 ，應付「藍鳥」統治級表現，值得留意；同日尾場理文於將軍澳運動場迎戰深水埗，「黃黑軍團」剛戰火力全開，且看深水埗如何抵禦，攻防大戰一觸即發。（on.cc東網周六3時起直播）

各項賽事取得兩連勝的理文，去役以10比0橫掃香港U23，主教練陳曉明表示喜見球隊進攻速度有提升，但強調理文仍處於磨合期：「始終新球員加盟後，要適應球隊一貫踢法，呢樣嘢係一路以嚟我哋嘅最大挑戰，要繼續虛心去改善。」今場除了顏樂楓停賽後復出，「曉明Sir」亦可重返場畔督師，他對過去3場比賽只能作壁上觀感到難受，並不忘感謝教練團隊的協助。相隔2年後再於銀牌賽出戰，「曉明Sir」坦言非常渴望取得好成績，並強調不容輕視任何對手。

理文曾於2019/20賽季曾打入銀牌決賽，可惜最終飲恨，當時為對手效力兼獲得賽事最佳球員獎的艾華頓，如今已轉披「黃黑軍團」戰衣，這位理文前鋒坦言有信心為新東家創佳績：「理文今季實力強勁，有好好嘅教練團幫手，只要球員每場波全力以赴，我哋係好有機會問鼎冠軍。」

深水埗上場以4球不敵同屬升班球隊的和富大埔，主教練郭嘉諾承認球員因緊張，令攻守失據，自己為此感到失望。對手理文剛在聯賽大勝對手，一眾攻擊球員信心十足，但「嘉諾Sir」強調球隊會盡力去踢：「聯賽一定係首要目標，不過我哋都想喺盃賽踢啲好波畀球迷睇，所以決心唔會變，唔會以『失少幾球』為目標，反而希望爭取入波。」除此之外，「嘉諾Sir」透露新加盟的門將奧利斯，因手指骨折初步估計需要長抖數個月。

今季慣常出任中場的周家樂，表示自己仍要時間適應：「自己都鐘意踢呢個位，但始終『嘉諾Sir』對體能要求比較高，所以唔係好跟得上，同埋上落頻率都要改善。」今場倒戈理文，「家樂」認為對方前線球員個人能力非常高，球隊一定要加強記律性及先做好防守，然後再嘗試憑反擊偷雞。

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 2列斯奧 4立花稜也

中場：16顏樂楓 33迪高 10亞哥斯達

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 91基華尼頓

深水埗

門將：17.屠俊翹

後衞：18.嚴啟華 23.杜國榆 3.史提芬

中場：9.羅港威 12.黎格爾 6.周家樂 10.劉浩霖 8.尼高拉斯

前鋒：91.泰亞高 39.鄧子均