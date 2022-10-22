美斯創造3個入球　球王之爭完勝C朗

周六(22日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)作客以3比0大勝阿些斯奧，美斯演出搶鏡，射入1球及2次助攻，呢位35歲阿根廷球王今季聯賽已經貢獻9次助攻，追平曼城中場奇雲迪布尼，並列歐洲5大聯賽助攻王，愈老愈可愛。

相比之下，美斯嘅宿敵C朗愈來愈頹，近日更被曼聯打入冷宮，睇來兩人長達十幾年嘅球王之爭勝負已分。

由於尼馬停賽，美斯同基利安麥巴比合作主宰今場比賽，24分鐘美斯直傳，由麥巴比射入，換邊之後，輪到麥巴比助攻，美斯扭過門將後輕鬆射成2比0。

比賽末段，美斯再次策動攻勢，又係直傳畀麥巴比射成3比0完場，呢位法國國腳梅開二度後，今季聯賽有10球進帳，成為繼艾寧夏蘭特、羅拔利雲度夫斯基之後，今季歐洲5大聯賽第3位入波達雙位數嘅球員。

至於美斯今季各項賽事上陣15場，射入8球及10次助攻，包括聯賽有9次助攻，當中有6次傳畀麥巴比射入，兩人絕對係夢幻組合。

反觀另1位球壇巨星C朗今季淪為曼聯後備，僅入2球，早前對熱刺，更擅自提早離場，遭球會重罰內部停賽及罰款，面臨被解約，表現同美斯有天壤之別。

美斯同C朗過去十幾年曾經鬥得難分難解，兩人來到球員生涯尾聲，可以笑到最後嘅人應該係美斯。