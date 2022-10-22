「壞孩子」變功臣　祖雲達斯獲今季最大勝仗

周六(22日)意甲，祖雲達斯主場以4比0大勝安玻里，取得球隊今季最大勝仗，中場拉比奧特表現大勇，個人梅開二度，呢位季初幾乎被祖記放棄嘅「壞孩子」，近期專注踢波盡顯身價，證明自己值得留隊，同埋可以成為法國出戰今屆世界盃嘅新重心。

今季成績大倒退嘅祖雲達斯終於踢出霸氣，開賽8分鐘就由摩斯堅恩射入打開紀錄，跟住古達度2次開出角球，分別由韋斯頓麥堅尼、拉比奧特頂入，加上補時拉比奧特射入空門，送4隻蛋畀安玻里。

主角拉比奧特以往紀律欠佳，聲名唔多好，祖記季初打算將佢出售畀曼聯，但因為呢位27歲法國國腳要求薪酬太高，嚇怕曼聯，而未能成事。

拉比奧特轉會不成，大踢爭氣波，10月初歐聯主場對海法馬卡比，射入2球，今仗聯賽又梅開二度，今月已經2次起孖。值得一提，拉比奧特此前只曾喺2015年效力巴黎聖日耳門時期試過1場入2球。

拉比奧特狀態大勇對於祖記固然係喜訊，同時亦有助法國爭取衞冕今屆世界盃，由於尼高路簡迪已因傷無緣世界盃，保羅普巴亦正在養傷，能否參賽成為疑問，拉比奧特愈戰愈勇，對於法國中場線絕對係一場及時雨。