英超7點半早場 留名睇利物浦做大騷
2022年10月22日 13:03
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(Getty Images)
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周六(22日)晚英超早場上演強弱懸殊賽事，利物浦作客諾定咸森林。儘管賽程頻密，但利物浦基於前場逼搶踢法，對弱旅經常製造大比數賽果；森林雖然成績不濟，但主場敢於同對手鬥攻，今場極可能大手交易，3.5球入球大有計。(Now 621及611周六晚7時30分直播)
利物浦近況回勇，歐聯及英超錄得3連勝，擊敗曼城一役固然士氣大振，佢哋對實力較次球隊更加唔留手，包括季初創下英超今季最大比數勝仗9比0痛擊般尼茅夫，早前又喺歐聯7比1狂數格拉斯哥流浪，只要出現進攻機會，「紅軍」攻擊球員就全力爭取入波。
星級前鋒盡情數胡
「紅軍」鋒線積極性毋須懷疑，羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿均具備數胡能力，新加盟嘅達雲紐尼斯更加唔會放過任何入波機會，佢上仗對韋斯咸一箭定江山幫球隊贏波，只係尚欠一場代表作，今場對森林係好機會。
諾定咸森林成績差勁，不過主場唔會放棄進攻，包括上次主場喺維拉身上搶得1分，近3次主場攻入5球，加上利物浦近3仗作客全開5球或以上，今仗隨時變入球騷。
直播表
周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 威靈頓鳳凰
無綫myTV Super
周六2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 布里斯班獅吼
無線數碼頻道85
周六2:00pm 韓職 FC水原 Vs FC首爾
無綫myTV Super
周六4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 墨爾本城
無綫數碼頻道85
周六7:00pm 德乙 布倫瑞克 Vs 柏達邦
on.cc東網
周六7:30pm 英超 諾定咸森林 Vs 利物浦
Now 621、611
周六7:30pm 蘇超 赫斯 Vs 些路迪
Now 639
周六8:00pm 西甲 華歷簡奴 Vs 卡迪斯
Now 632
周六9:00pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 史柏斯亞
Now 638
周六10:00pm 英超 曼城 Vs 白禮頓
Now 621
周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 水晶宮
Now 622
周六10:15pm 西甲 華拉度列 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
周六11:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 里昂
Now 639
周日凌晨零時 意甲 AC米蘭 Vs 蒙沙
Now 638
周日0:30am 英超 車路士 Vs 曼聯
Now 621、611
周日0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 馬略卡
Now 632、Viu TV 96
周日2:30am 德乙 比勒費爾德 Vs 聖保利
on.cc東網
周日2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 國際米蘭
Now 638
周日3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 西維爾
Now 632
周日3:00am 法甲 馬賽 Vs 朗斯
Now 639