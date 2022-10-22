高級組銀牌　冤家路窄！冠忠南區再遇傑志

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「高級組銀牌」8強賽事周六（22日）展開，其中冠忠南區與傑志繼上周聯賽交手後，再於旺角大球場碰頭，究竟南區能否及時重整旗鼓 ，應付「藍鳥」統治級表現，值得留意；同日尾場理文於將軍澳運動場迎戰深水埗，「黃黑軍團」剛戰火力全開，且看深水埗如何抵禦，攻防大戰一觸即發。（on.cc東網周六3時起直播）

開季走勢強勁的冠忠南區，上場不敵傑志連勝走勢斷纜，縱使遭逢大敗，但主教練鄭兆聰（Ricky）相信陣中球員經驗十足，有能力調整心態。今場「背靠背」再與勁敵碰頭，Ricky透露已與球隊檢討上場表現，認為一班球員戰意毋庸置疑：「經歷上場失利，球員要收復心情，但我感覺大家都好想即刻落番球場，完成自我挑戰。」受傷患困擾的杜度康復進度良好，Ricky透露該名中堅是役有機會復出，惟因成為密切接觸者而要接受隔離的謝德謙，要與處理家事的謝朗軒齊齊繼續缺陣。

今季為南區擔任正選門將的伍瑋謙（Ivan），上場隨球隊經歷今季首敗，Ivan認為慘敗能起警惕作用：「之前幾連勝都好，一場大敗先可以畀我哋見識到同對手嘅差距，有機會檢視自己，成隊波先可以再進步。」現年20歲的Ivan表示自己未有因而失落，反而視挫敗為一次學習的機會。

傑志上場聯賽大炒冠忠南區7球，今場兩隊再次交手，總監兼主教練朱志光相信對方為報回落敗之仇，一定會踢得更加落力，提醒球員切勿輕敵：「足球比賽逐場計，唔會有容易嘅比賽，尤其係淘汰賽，上場贏幾多球已經過咗去，今場發揮成點唔知，但最重要係保持番鬥志。」「朱Sir」續指南區上場埋門雖然不多，但偶然反擊亦有一定威脅，希望球員在想辦法撕破對方防守時，亦集中精神做好防守。陣容上，查理史葛及新兵沙根巴耶夫，暫時狀態仍未十足，預期會繼續掛起免戰牌。

上場對南區有份建功的潘沛軒，表現十分對辦，暫時已在聯賽攻入3球，他指雖然仍有不少改善空間，但認為個人狀態及表現尚算合格。「藍鳥」中前場坐擁不少出色外援，「潘沛」表示可藉此令自己進步：「壓力一定會有，但同時亦反而係動力令我變強，加上佢哋都會不停提點我。」

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