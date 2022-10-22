高級組銀牌　理文撻着咗 深水埗照鍊過

【東網按次收費直播】

周六（22日）「高級組銀牌」8強尾場賽事，理文於將軍澳運動場迎戰深水埗，上場大勝而回的理文，今場繼續強陣出擊，列斯奧、余煒廉扼守中路，迪高、中村祐人及鄭進泓坐鎮中場，三叉戟為基華尼頓、鄭兆均及加維蘭。深水埗今場則作出不少輪換，改由屠俊翹把守最後一關，簡兆威、諸榮祖復任正選，與首度擔正的蒙古外援奧恩博，組成5人後防。鄧港桁推前一格出任防中，鄧子均與陳灝負責攻堅。

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

2 列斯奧 [C]

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

11 鄭兆均

22 加維蘭

24 鄭進泓

33 迪高

44 中村祐人

91 基華尼頓

後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

7 李康廉

8 艾華頓

9 洛迪古斯

14 荷西安祖

15 馮慶燁

17 張憙延

21 曾錦濤

23 黃威

26 黃俊皓

29 余沛康

深水埗正選：

17 [GK] 屠俊翹

3 史提芬

4 簡兆威

12 黎格爾 [C]

13 鄧港桁

21 陳灝

23 杜國榆

39 鄧子均

41 梁星耀

62 諸榮祖

99 奧恩博

後備：

1 [GK] 王子聰

31 [GK] 鄔智銘

5 陳靜謙

6 周家樂

9 羅港威

10 劉浩霖

11 黃靖揚

18 嚴啟華

49 周泊鈞

91 泰亞高

「高級組銀牌」8強賽事周六（22日）展開，冠忠南區與傑志繼上周聯賽交手後，再於旺角大球場碰頭，同日尾場理文於將軍澳運動場迎戰深水埗，「黃黑軍團」剛戰火力全開，且看深水埗如何抵禦，攻防大戰一觸即發。（on.cc東網周六6時直播）

各項賽事取得兩連勝的理文，去役以10比0橫掃香港U23，主教練陳曉明表示喜見球隊進攻速度有提升，但強調理文仍處於磨合期：「始終新球員加盟後，要適應球隊一貫踢法，呢樣嘢係一路以嚟我哋嘅最大挑戰，要繼續虛心去改善。」今場除了顏樂楓停賽後復出，「曉明Sir」亦可重返場畔督師，他對過去3場比賽只能作壁上觀感到難受，並不忘感謝教練團隊的協助。相隔2年後再於銀牌賽出戰，「曉明Sir」坦言非常渴望取得好成績，並強調不容輕視任何對手。

理文曾於2019/20賽季曾打入銀牌決賽，可惜最終飲恨，當時為對手效力兼獲得賽事最佳球員獎的艾華頓，如今已轉披「黃黑軍團」戰衣，這位理文前鋒坦言有信心為新東家創佳績：「理文今季實力強勁，有好好嘅教練團幫手，只要球員每場波全力以赴，我哋係好有機會問鼎冠軍。」

深水埗上場以4球不敵同屬升班球隊的和富大埔，主教練郭嘉諾承認球員因緊張，令攻守失據，自己為此感到失望。對手理文剛在聯賽大勝對手，一眾攻擊球員信心十足，但「嘉諾Sir」強調球隊會盡力去踢：「聯賽一定係首要目標，不過我哋都想喺盃賽踢啲好波畀球迷睇，所以決心唔會變，唔會以『失少幾球』為目標，反而希望爭取入波。」除此之外，「嘉諾Sir」透露新加盟的門將奧利斯，因手指骨折初步估計需要長抖數個月。

今季慣常出任中場的周家樂，表示自己仍要時間適應：「自己都鍾意踢呢個位，但始終『嘉諾Sir』對體能要求比較高，所以唔係好跟得上，同埋上落頻率都要改善。」今場倒戈理文，「家樂」認為對方前線球員個人能力非常高，球隊一定要加強記律性及先做好防守，然後再嘗試憑反擊偷雞。

【東網按次收費直播】