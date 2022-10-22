高級組銀牌　丹恩奴域戴帽！傑志加時反勝冠忠南區

旺角大球場周六（22日）上演由冠忠南區對傑志的「高級組銀牌」，最終一度落後的傑志，憑丹恩奴域大演帽子戲法，加時後反勝南區4比1。

上場港超淨吞「藍鳥」七蛋的南區，今場派出三中堅鎮守中路，杜度及翟廷峯復任正選，簡嘉亨聯同艾華及史提芬彭利拿組成三叉戟，佐佐木周先列後備。傑志方面，由保羅把守大門，巴爾拿與米基爾及基爾頓合組中場鐵三角，分居左右兩翼的明加索夫及潘沛軒，支援首度擔正的文尼亞斯。

14分鐘，冠忠南區左路開出角球，史提芬彭利拿在傑志球員包圍下射門僅告斜出。一直有較多控球權的傑志，到22分鐘，費蘭度主射罰球高出，南區於7分鐘後有黃金機會，李嘉耀直線送入禁區，簡嘉亨攻門被艾里奧擋出，31分鐘，基爾頓禁區內射向遠柱，翟廷峯白界前護空門。11分鐘後，南區後防解圍失誤，文尼亞斯射門高出，雙方半場互交白卷。

傑志換邊後不久即有破門機會，可惜明加索夫射門，擊中門框彈出。下半場受壓的南區，於65分鐘有突擊攻勢，惟鞠盈智禁區左路擺大位射門，僅不中目標。隨後明加索夫一度近門頂入，惟被判犯規在先。「藍鳥」繼續施壓，但到78分鐘，史提芬彭利拿後場大腳踢前，周緣德踢漏，前場的艾華長驅直進，射破保羅十指關，為南區先開紀錄。意外落後的傑志大軍壓上，多番高空轟炸南區後防，直至臨完場最後一刻，丹恩奴域門前射入，為球隊追平1比1，需要加時再戰。

加時上半場6分鐘，傑志憑丹恩奴域接應隊友直線，單刀射成2比1，「藍鳥」之後換入黃洋加強防守，到105分鐘再於一次突擊攻勢中，丹恩奴域左路傳予明加索夫門前射入，擴大領先優勢至3比1。傑志到加時下半場所奏明顯放緩，丹恩奴域於120分鐘再錦上添花，大演帽子戲法，最終「藍鳥」贏4比1完場，晉身「高級組銀牌」四強。

傑志主教練朱志光賽後稱讚南區防守緊密，令「藍鳥」沒有太多進攻空間，不過「朱Sir」坦言，如果球隊能夠把握機會，相信形勢不會變得那麼緊湊：「我哋把握唔到一啲空門，或者其他攻門機會，你放生咗對手，人哋隨時一個突擊就偷到雞。」

今場冠忠南區功虧一簣，無法守住領先優勢之餘，更在加時連失三球，主教練鄭兆聰（Ricky）慨嘆球隊欠運：「我覺得以我哋今日表現，球隊係值得贏波，但球隊運氣唔好，球證補多咗時間，咁就出現導致失波嘅傳中球，我哋都要接受結果。」Ricky提到杜度及翟廷峯未達十足狀態，佐佐木周因受傷無法上陣，令球隊在失球後無法作出改變。