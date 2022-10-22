高級組銀牌　入籍兵爭議再現　鄭兆聰：應設上陣限額

傑志於周六（22日）「高級組銀牌」8強，以4比1反勝冠忠南區，賽後對入籍兵的使用再度成熱議。南區主教練鄭兆聰（Ricky）表示若果不對入籍兵設上陣限額，各支球隊之間的實力差距會進一步拉大，或有損港超競爭性，「會出現好多10比0、7比0戰果。」

繼上周六（15日）以7比0大挫南區，傑志今場於「高級組銀牌」再遇老對手，並在先落後情況下，靠丹恩奴域大演帽子戲法及交出1次助攻，最終反勝南區。下半場換上艾力斯和羅拔圖後的「藍鳥」，場上入籍兵人數一度達5名，洋將人數更是超過大半隊。賽後被問及如何看傑志對洋將的使用，Ricky就表示：「我都做咗（主教練）咁多年，規則係咁樣，人哋係有權跟番規矩派球員出場，問題係我認為如果可以限制每隊嘅入籍兵人數，聯賽嘅實力會拉勻啲。」

Ricky認為限制入籍兵上陣人數，有助令超聯球隊之間的實力更平均，能夠提升港超競爭性，他強調問題不在傑志，只希望有關當局在研究賽例時，可以考慮相關建議：「我講咗10年都冇人聽我講，依家可唔可以諗下呢？」至於傑志總監兼主教練朱志光，就表示在外援及入籍兵使用上，球會只會根據足總有關條例行事：「佢有香港護照就係香港人，我哋唔會考究佢係咩種族。」