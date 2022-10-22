疫情無阻鬥志　第九屆JSR畢業啦！

由香港賽馬會主辦、東華三院協辦的第九屆「賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）今日(22日)舉行結業禮。一眾學員與導師們聚首一堂以午宴形式分享過去半年於課堂難忘的點滴及箇中得著，同時象徵今屆計劃正式劃上完滿句號。

受到年初第五波疫情所影響，今屆計劃一度以網課形式取代實體課；但仍然無阻一眾學員把握學習機會。有別於第八屆計劃，今屆計劃首度加入體育市場推廣訓練及活動策劃內容，讓學員有機會與東方體育會合作參與籌辦八月初舉行的「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」，除了讓他們接觸採訪報導以及與資深體育評述員進行網上直播外，最重要是提升他們統籌、組織以至推廣大型運動比賽的經驗及能力，亦能夠吸納現時香港體育產業「新力軍」。

計劃創辦人李德能於結業禮致辭時表示，過去九屆計劃得到不少團體、機構及有心傳媒人支持。由首屆計劃開初時僅得四個人籌辦計劃，到現時第九屆已經有超過350位學員參與，接近90位導師教授。他感激各位支持，並從心裏說聲多謝。他更感謝JSR學員，原因是過去八屆有不少學員投身體育傳媒行業更做得有聲有色。他寄語今屆學員，如果已經投身體育傳媒行業，記住要多多幫助及照顧後輩，特別是未來JSR計劃會有學員投身體育傳媒行業。

學員李樂希對於今屆計劃感到非常滿足，「自己一直不清楚體育傳媒所為何事。透過這個計劃，學習不同崗位工作例如評述、攝影、寫作及採訪。」他更表示能夠體驗他們的工作，加上得到各位前輩分享經驗，令我更加堅定想投身這個行業。