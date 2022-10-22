防線升級考起Goal手　車仔曼聯獻「細」

英超矚目大戰，車路士主場迎戰曼聯，兩隊今季不約而同進入重建期，開季表現稍為飄忽，不過近期大幅加強防守後，成績已重上正軌。今場宿敵交鋒會以不敗為大前提，預計會先鞏固防務再圖進攻，出現多入球機會唔高，中位數2.5球入球細值得捧場。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

車路士自從聘請領隊樸達執教後，成績同表現都有顯著改善，佢上任後8場賽事取得6勝2和，近5仗更加保持不失，證明防守提升係車路士反彈嘅最大原因。兩名新加盟後衞古古列拿同高列巴尼逐漸適應，西班牙門將阿列沙巴拿加重奪正選後，表現更加如有神助，車路士呢條全新防線絕對值得信賴。

反觀「車仔」嘅攻擊力就只係一般，尤其上場聯賽作客對賓福特，喺攻勢唔算太銳利之下，只能同對手悶和0比0，加上嚟緊要喺歐聯對薩爾斯堡打搶分戰，今場可能有所保留。

紅魔創造力不足

曼聯方面同樣係以防守為反彈基礎，周中主場2比0擊敗熱刺後，近5仗有4勝1和佳績，領隊坦哈格棄用狀態低沉嘅哈利馬古尼，令「紅魔鬼」防守明顯更加穩陣，利辛度馬天尼斯同華拉尼合組中堅表現唔差，兩人今季8次合作有5場力保不失，絕對有力抵禦車路士唔算強大嘅進攻。

不過「紅魔鬼」創造力亦見不足，球星C朗拿度今場因紀律問題被內部停賽，查頓辛祖、拉舒福特等攻擊球員亦狀態麻麻，要攻破「車仔」防線亦有一定難度。兩隊實力各有千秋，近年交鋒亦以穩為先，佢哋對上4次交鋒，總入球全開2球或以下，2.5球細盤值得再追。