蘇伊俊演籃球劇技術擔當　做Ian隊友同姜濤打成一片

香港甲一籃神蘇伊俊儘管已經退下火線，不過「周身刀」的他仍不時轉換身份推廣籃球，除了擔任甲一評述工作外，最新嘗試之一是參與拍劇，於《季前賽》中飾演大學隊中鋒「施啓興」再騷球技。他分享了與MIRROR及一眾藝人合作的難忘事，更令他感動的，是劇中包含了向香港籃球員致敬的情節對白。

阿蘇縱橫球場18年拿過聯賽冠軍、在「1 on 1」及入樽賽中都屢次封王，不過其實他在學界時已是排球高手，健身/跑步/足球亦難不到他，開辦過籃球學校，同時身兼電視台體育節目主持/模特兒/籃球評述員等身份，總之體育相關的地方，阿蘇老是常出現，最近在《季前賽》的劇照中又發現阿蘇的身影，究竟這位「無限斜棟籃神」怎樣開始參演《季前賽》？

「其實都是機緣巧合吧！有朋友通知我有Casting的機會，於是我便去試試，很開心獲得演出，畢竟自己少時也愛看青春劇、《Coach Carter》長大，對戲劇很有興趣。」阿蘇在劇中「效力」Ian陳卓賢為首的翰林大學隊，「我的角色叫施啓興，花名叫台主，是一個球技了得的中鋒，導演說我是『技術擔當，打波部份交畀你嘞』，但其實劇中眾人都好識打波，態度亦相當專業，所以整個接近9個月的拍攝過程都十分愉快。」

問到阿蘇有何難忘事情，他首先指出由於劇組主要是在天氣頗凍下拍攝的，試過凌晨收工，相隔3數小時又再開工，令他體驗到演員的生活。「試過烈日當空之下拍攝，曬傷了皮膚，這些都好難忘。」

與人氣偶像拍劇，阿蘇與一眾鏡仔及ERROR成員都結交了友誼，「他們都十分謙虛友善，其實因為大家都鍾意籃球，所以很快便已很多話題，好似姜濤是一個很 Down To Earth （樸實友善）而貪玩的大男孩，他會突然拍拍你屁股或從後攬着你，有時孩子氣但又可以一秒認真。姜濤還分享以前看小豬（羅志祥）《籃球火》的事。Stanley態度一流，試過有一日他有點不舒服，但第二日回來拍攝又出盡力打波，令我好Respect。Edan就愈射愈準繩，看得出他後天的努力。至於Ian本身是一個很全面的球員，射波好準，而且是一個打波意識好好的球員。」另外，阿蘇亦跟陳安立、張繼聰、193郭嘉駿、肥仔梁業、黃定謙、葉振弘Marco、吳啟洋Phoebus等等「打成一片」，「我親手做了『實測』，肥仔的肚是『實啲啲』，強而有力！」

作為一套本地籃球劇，劇中有一些本地元素、對白令球員出身的阿蘇十分深刻，「有一句對白裏面提到潘志豪，我聽完之後心裏感到驚訝，『嘩，真係有留意香港籃球呀！』甚至覺得有點向香港籃球員致敬的意味，很有意思的。」至於是那一句，由於不方便劇透，就請觀眾們留意吧！其實除了阿蘇之外，亦有多名籃圈人士有份參與《季前賽》，包括滿貫後衞何倚富、前甲一飛鷹球員兼現役教練梁振雄Coach Fui、港隊教練趙永良等，同時亦有大專及中學學界球員參與，「所以我覺得套劇好花心思，好有誠意。」阿蘇說。

本地甲一聯賽已戰至Playoffs冠軍戰緊張階段，阿蘇本月為on.cc東網評述香港東方對南華的冠軍戰，對於評述員的身份他坦言相當享受：「不少場內的球員代表着我的年代，有時覺得：他們還在拚搏中，我是否早了一點點就退下來？哈哈，不過我也挺喜歡在評述這位置，平靜地去為籃球壇出力，能夠繼續利用自己對籃球的專長工作，真是一種幸福。」即將舉行的Game 3大戰，南華已領先場數2比0，阿蘇認為香港東方要反撲的關鍵之一，除了主力成員臨場發揮外，還看板櫈球員能否Step up，如果能打起信心做到X Factor作抗衡，相信仍有機會扳回。