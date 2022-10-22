高級組銀牌　理文5球淨勝深水埗　4強硬撼傑志

「高級組銀牌」8強周六（22日）尾場賽事，理文於將軍澳運動場迎戰深水埗，理文憑鄭兆均先開記錄，加上加維蘭、艾華頓齊齊梅開二度，最終以5比0獲勝，順利晉級，4強將硬撼傑志。

理文今場繼續強陣出擊，列斯奧、余煒廉扼守中路，迪高、中村祐人及鄭進泓坐鎮中場，三叉戟為基華尼頓、鄭兆均及加維蘭。深水埗則作出不少輪換，門將改由屠俊翹把關，簡紹威、諸榮祖復任正選，與首度擔正的蒙古外援奧恩博，組成5人後防。鄧港桁推前一格出任防中，鄧子均與陳灝負責攻堅。

上場大勝而回的理文，今場當然希望乘勝追擊，17分鐘先有基華尼頓遠射被屠俊翹接實。6分鐘後理文率先打破僵局，鄭兆均禁區頂熨射死角入網，替球隊領先1比0。落後的深水埗隨即反撲，30分鐘一次罰球攻勢，史提芬在門前射入，但卻被旁證指越位在先，慘食詐胡。補時階段加維蘭接應徐宏傑右路傳中，禁區內輕鬆頂入，半場理文領先兩球。

易邊後突然下起微雨，但理文未有放軟手腳，換入艾華頓、黃俊皓繼續全力搶攻，52分鐘加維蘭單刀為理文射成3比0，5分鐘後艾華頓推大位後遠射得手，理文擴大領先優勢至4球。64分鐘立花稜也禁區內被奧恩博踢跌，球證直指十二碼，可惜艾華頓主射中楣。81分鐘艾華頓憑一次反擊埋齋，最終理文淨勝深水埗5球，順利晉級4強。