高級組銀牌　晉峰易帥迎擊東方

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「高級組銀牌賽」周日（23日）緊接上演另外兩場8強大戰，剛有主教練鄧冠研離任的晉峰，先在大埔運動場硬撼「8日3戰」的東方；同日尾場則由力爭重返勝軌的標準流浪，於將軍澳運動場面對今季未嘗一勝的香港U23。為搶奪最後兩個4強席位，各隊定必全力以赴！（on.cc東網周日下午3時起直播）

由於主教練鄧冠研賽前因私人理由離隊，晉峰暫時由總教練何信賢領軍，但「何Sir」認為今次換帥對球隊影響不大：「喺戰術上可能要適應助教嗰套，但球隊都係保持番同樣踢法，相信都係大同小異，隊內士氣上都冇乜問題。」上場聯賽以4球不敵東方，今場再在「高級組銀牌賽」相遇，「何Sir」表示會鼓勵球員放膽去踢，不要給予自身太大壓力，好好把握每次進攻機會。

葉卓文︰要提升防守集中力

「粉紅兵團」今季在法定時間內僅嘗一敗，但踢足所有賽事的後衞葉卓文，卻指球隊表現未如上季，感覺有少少迷失，而自己的狀態亦未算十足。上場對東方慘吞4蛋，「卓文」希望今場防守有所改善：「又係舊毛病！喺死球方面出咗問題，位置感要好啲，同埋要提高集中力，唔可以再輸啲Second ball同third ball。」

盧比度視決賽為目標

衞冕銀牌賽的東方，相隔2年再於該項賽事出戰，主教練盧比度（Chino）坦言今屆賽事競爭激烈，球隊會視打入決賽為目標。周中於「菁英盃」雖然成功擊敗香港U23，但Chino似乎對球隊表現不甚滿意：「比起結果，更重要係贏波嘅過程，上場波係自己上任後，球隊表現最差嘅一戰，咁嘅表現唔可以再出現。」繼早前聯賽後再遇晉峰，Chino指出東方8日內要應付第3戰，加上比賽場地及開賽時間等客觀因素，相信今場形勢會與上次交手有頗大差別。

東方新「10號仔」蔡立靖（Emi），早前在聯賽擊敗晉峰一戰，首次擔正並交出兩次助攻，Emi認為香港聯賽頗具挑戰性，更提到自己表現仍有待提升：「自己現時未100%弗，但只要再畀啲時間我去了解隊友嘅特性，進一步同佢哋建立默契，我相信自己有能力幫助球隊攞到好成績。」

東方 433

1葉鴻輝

2亞歷斯祖 3高素巴耶夫 27馬高斯 30黃梓浩

16梁振邦 6胡晉銘 10蔡立靖

11黃皓雋 9巴杜姆 23孫銘謙

晉峰 433

門將：14羅澔陽

後衞：20鄭璟昊 38艾拔簡勞 6葉卓文 5楊憲樂

中場：22劉君正 8卡爾特納 77伍家揚

前鋒：27費利浦薩 9播磨浩謙 7林樂勤

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