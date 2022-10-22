高級組銀牌　標準流浪衝擊香港U23

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「高級組銀牌賽」周日（23日）緊接上演另外兩場8強大戰，剛有主教練鄧冠研離任的晉峰，先在大埔運動場硬撼「8日3戰」的東方；同日尾場則由力爭重返勝軌的標準流浪，於將軍澳運動場面對今季未嘗一勝的香港U23。為搶奪最後兩個4強席位，各隊定必全力以赴！（on.cc東網周日下午3時起直播）

標準流浪上場聯賽1球僅負港會，各項賽事近兩場不勝，表現未如理想，技術顧問米路希望球隊今場可以踢出爭氣波，目標贏波晉級，以重拾球員信心。雖然流浪季初在「菁英盃」曾以兩球輕取香港U23，但米路卻提醒球員不要掉以輕心：「嗰場全靠盧兆崎救咗幾球靚波先可以贏到，絕對唔容易踢，我哋要尊重對手，球員落場一定要盡力踢好。」陣容上，兩名巴西籍外援賈思浩及大衞巴拿，或繼續因傷缺陣，至於中堅基藍馬則刑滿復出。

劉智樂自言加強把握力

前鋒劉智樂今季表現十分出色，各項賽事已射入3球，成為陣中首席射手，他坦言有賴全隊上下的幫助：「我哋好早就開操 ，加上陣容都好完整，喺球隊入面我只需要專心發揮自己擅長嘅嘢，就有好多埋門機會。」「樂仔」續指對自己的狀態感到滿意，但認為需要加強把握力，希望為球隊爭取更多入球。

香港U23主教練司徒文俊賽前就向標準流浪「笠高帽」，指對手幾位攻擊球員皆具備盤扭能力，又有林嘉緯及盧均宜控制比賽節奏，實力比己隊完整。對於球隊暫時開季5場全敗，「司徒Sir」坦言球隊實力與大部分對手有差距，希望年輕球員，可以從錯誤中學習：「之前對過嘅南區、標準流浪，理文定係東方，陣容嘅實力都相對平均，咁香港U23喺冇外援嘅情況下會辛苦啲，所以依家着眼於加快年輕球員嘅進步同減少犯錯。」

陳嘉宝︰要勇於作出挑戰

球隊前鋒陳嘉宝認為開季接連落敗，並沒有影響球隊士氣，球員會針對問題加以改善。談到今場「高級組銀牌」對流浪，「嘉宝」指對方球員具備質素及經驗，為難應付的對手，但球隊會勇於作出挑戰：「一定要勇敢挑戰佢哋，會以唔輸得嘅心態作戰，失咗控球權會即刻幫兄弟搶番。」

標準流浪4-3-3

11.梁興傑

4.金旻奎 55.基藍馬 33.法蘭度 19.姚浩明

10.林嘉緯 5.林遼太 14.余在言

90.祖連奴 9.林學㬢 7.劉智樂

香港U23 433

門將：1龐焯熙

後衞：5梁煒烽 28黎皚韜 15黃浩然 4宋紘毅

中場：8鄧筵霑 10羅曉聰 19林樂賢

前鋒：7袁世傑 20陳嘉宝 26吳栢希

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