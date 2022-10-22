夏蘭特起孖　曼城擒海鷗

周六晚英超好戲，曼城主場3比1擊敗「海鷗」白禮頓。艾寧夏蘭特聯賽連續入球紀錄斷纜1場後，今仗順利起孖，英超累積17球，曼城贏波後排次席，反觀白禮頓換帥後未嚐一勝，暫居第8位。

曼城上仗敗於利物浦腳下未受影響，除了艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼兩員大將繼續擔正，馬列斯及基亞利殊亦獲重用，後防拿樸迪取代尼敦阿基。

比賽初段一如以往，曼城撳住打，並於22分鐘開紀錄，門將艾達臣摩拉斯大腳開龍門球上前線，艾寧夏蘭特接應單刀扭過對方出迎門將羅拔山齊士，再撞開守將阿當韋斯達，然後射入空門成1比0。

其後夏蘭特另一次埋門被羅拔山齊士侵犯倒地，但未獲12碼，反而42分鐘貝拿度施華一次與對方守將相撞倒地，球證未有即時吹罰，但有VAR召喚，球證吹停賽事睇片後改判12碼，夏蘭特操刀成2比0完半場。

下半場曼城踢得好輕鬆，馬列斯臨門敗家射唔入之後，被對方反擊得手，53分鐘李安度杜沙特為白禮頓破蛋追成1比2，場上形勢出現變化，曼城再無法壓制白禮頓，被對方不時反擊構成威脅，直至奇雲迪布尼禁區外射入「世界波」，曼城75分鐘領先到3比1，局面才穩定落嚟，最終曼城順利贏波，全取3分。