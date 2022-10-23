曼聯戲劇性逼和車路士　華拉尼重創崩潰離場

周日(23日)凌晨英超重頭戲，曼聯喺補時4分鐘由卡斯米路頭槌建功，作客戲劇性1比1逼和車路士，不過「紅魔鬼」今場亦付出極大代價，法國中堅華拉尼下半場拉傷大腿，即時崩潰痛哭離場，完場後48小時內會進行檢查，決定佢有冇機會出戰下月世界盃決賽周。

曼聯今場有C朗被內部停賽，拉舒福特繼續擔正箭頭，上半場形勢較好，但「福仔」連番射門都逃唔過阿列沙巴拿加。車路士變陣後同曼聯拉成均勢，踢到60分鐘曼聯受到嚴重打擊，華拉尼想攔截奧巴美揚踢空後拉傷大腿，佢即刻痛到將塊面貼住草地，治療期間亦用波衫遮面痛哭，要隊友不斷安慰，似乎知道情況好嚴重。

踢到完場前3分鐘，曼聯中場麥湯米尼禁區內「熊抱式」攬跌布查輸12碼，佐真奴操刀為車路士領先1比0，以為贏波在望之際，卡斯米路喺94分鐘接應勞基梳爾傳中，頭槌攻門中柱彈入，為曼聯絕地追成1比1平手。兩大勁旅過去5次對賽，全部都係和波收場。

華拉尼嘅傷勢賽後成為焦點，曼聯領隊坦哈格表示：「情況係點好難講，至少要等1日先可以做檢查，我同大家都明白點解佢咁激動，但依家可以做嘅只有等。華拉尼好有經驗(知道傷勢嚴重)，但軍醫要做佢嘅工作先會有正確診斷。」據法國傳媒完場後報道，華拉尼會喺48小時內進行詳細檢查，決定世盃命運。

華拉尼係法國國家隊後防核心，上屆世盃勇奪冠軍，華拉尼7場比賽全部踢足，8強對烏拉圭更攻入致勝入球。呢位29歲球星今季喺曼聯亦踢出高水平，同利辛度馬天尼斯合組中堅滴水不漏，如果佢要長時間缺陣，哈利馬古尼或會復任正選。