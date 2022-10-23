奧歷治終於開齋　1傳1射幫A米大勝

周日(23日)凌晨意甲「米蘭雙雄」分途出擊，齊演入球騷，AC米蘭主場以4比1大勝蒙沙，今夏由利物浦來投嘅前鋒奧歷治首次擔任正選，立即有佳作，射入1球世界波及貢獻1次助攻。AC米蘭將於周三(26日)凌晨歐聯生死戰作客薩格勒布戴拿模，呢位「風水型」前鋒將大派用場。

AC米蘭為留力踢歐聯，今仗正選陣容收起多位主力，令奧歷治有機會擔正，但上半場主角係巴謙戴亞斯，呢位23歲西班牙新星個人表演，由中場線位置開始盤球，直殺入禁區射入，似足美斯一樣。跟住奧歷治右路傳中，再由巴謙戴亞斯射成2比0。

換邊之後，奧歷治喺禁區邊勁射死角入網，有力度有角度，非常精彩，呢位27歲比利時國腳今季意甲6次上陣，合共僅踢176分鐘，今場首次擔正交足功課，終於取得今季首個入球，預料可以獲得教練皮奧利信任，未來應該會有更多上陣機會。

事實上，奧歷治以往多次喺重要時刻為利物浦取得關鍵入球及貢獻，因而有「風水型」前鋒之稱，下場歐聯鬥薩格勒布戴拿模，奧歷治隨時可能成為主角。至於A米王牌拉菲爾利亞奧今場後備上陣，亦有1球進帳。

另1場意甲，國際米蘭作客以4比3擊敗費倫天拿，國米前鋒拿達路馬天尼斯射入2球及1次助攻，表現固然出色，但最關鍵係米希達利恩補時5分鐘射入致勝1球，協助國米取得聯賽3連勝。