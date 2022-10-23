拿玻里強攻羅馬　寸王有冇計抵擋呢？

意甲重頭戲，羅馬主場迎戰拿玻里。雖然羅馬取得聯賽3連勝，但其中兩場對手只係弱隊萊切、森多利亞，「水分」甚重，不宜高估。反觀「一哥」拿玻里戰績貨真價實，各項賽事取得10連勝，表現銳不可當，今仗有力再下一城，拿玻里讓平半，直取上盤。（Now 638周一凌晨2時45分直播）

戴巴拿受傷削羅馬攻力

羅馬早前曾經擊敗國際米蘭，氣勢一時無兩，但只要細心留意，就會發現呢支首都球隊表現只屬一般。當時贏到國米，好大程度上由於對手狀態低迷。

睇番羅馬近兩場聯賽對萊切、森多利亞，佔唔到明顯優勢，兩場都要靠球員博到12碼，先至贏波攞3分。特別係上仗對包尾嘅森多利亞，兩位前鋒譚美阿巴謙、比洛迪表現一無是處，可見射手保羅戴巴拿養傷，對於羅馬進攻影響非常大，今場遇上榜首拿玻里，預料會處於劣勢。

另一邊廂，拿玻里表現勢如破竹，歐聯分組賽4戰全勝已經提早出線，可以集中火力踢聯賽，相信表現會更佳。

拿玻里最犀利係攻力強勁，近3場聯賽合共轟入10球，拉斯柏度尼、域陀奧森漢、夏榮羅辛奴、基奧雲尼施蒙尼、基華拉斯基利亞等中前場球員輪流數胡，攻擊點多元化，令對手防不勝防，今仗可反客為主，全取3分而回。

直播表

周日1:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 町田澤維亞

有線601、661台

周日1:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs FC橫濱

有線602、662台

周日2:00pm 澳職 中岸水手 Vs 珀斯光輝

無綫myTV Super

周日2:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 濟州聯

無綫數碼頻道82

周日6:15pm 荷甲 精英隊 Vs 阿爾克馬爾

無綫myTV Super

周日6:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 拖連奴

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周日7:00pm 法甲 昂熱 Vs 雷恩

Now 639

周日7:30pm 德乙 漢堡 Vs 馬格德堡

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 艾爾切

Now 632

周日9:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 賓福特

Now 623

周日9:00pm 英超 列斯聯 Vs 富咸

Now 622

周日9:00pm 英超 修咸頓 Vs 阿仙奴

Now 621

周日9:00pm 英超 狼隊 Vs 李斯特城

Now 624

周日10:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日11:05pm 法甲 尼斯 Vs 南特

Now 639

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 紐卡素

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 阿特蘭大 Vs 拉素

Now 638

周一0:30am 西甲 基羅納 Vs 奧沙辛拿

Now 633

周一0:30am 西甲 維拉利爾 Vs 艾美利亞

Now 632

周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 拿玻里

Now 638

周一2:45am 法甲 里爾 Vs 摩納哥

Now 639

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 畢爾包

Now 632、611