高級組銀牌　晉峰易帥迎擊東方

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大埔運動場周日（23日）上演「高級組銀牌賽」早場，由晉峰與東方正面交鋒。晉峰今場派出羅澔陽把守最後一關，葉卓文及艾拔簡勞扼守中路，倒戈的伍家揚正選出擊，聯同林樂勤為費利浦薩提供支援。東方方面，梁振邦與胡晉銘負責控制中場，早前聯賽對晉峰梅開二度的馬高斯續任正選，黃皓雋及孫銘謙悉數上陣，協助前線掛帥的巴杜姆「數糊」。

晉峰正選：

14 羅澔陽［GK］

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

9 播磨浩謙

10 黃偉國

11 紀思昊

20 鄭璟昊 ［C］

27 費利浦薩

38 艾拔簡勞

77 伍家揚

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

10 蔡立靖

11 黃皓雋

16 梁振邦 ［C］

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

晉峰後備：

1 林駿杰［GK］

4 曾仲楠

5 楊憲樂

17 何思哲

19 歐陽浩銘

22 劉君正

44 黃政德

72 翁嘉禧

75 周睿弘

80 班哲文

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文［GK］

5 朱康銘

13 朱偉鈞

22 梁冠聰

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 林卓軒

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「高級組銀牌賽」周日（23日）緊接上演另外兩場8強大戰，剛有主教練鄧冠研離任的晉峰，先在大埔運動場硬撼「8日3戰」的東方；同日尾場則由力爭重返勝軌的標準流浪，於將軍澳運動場面對今季未嘗一勝的香港U23。為搶奪最後兩個4強席位，各隊定必全力以赴！（on.cc東網周日下午3時起直播）

由於主教練鄧冠研賽前因私人理由離隊，晉峰暫時由總教練何信賢領軍，但「何Sir」認為今次換帥對球隊影響不大：「喺戰術上可能要適應助教嗰套，但球隊都係保持番同樣踢法，相信都係大同小異，隊內士氣上都冇乜問題。」上場聯賽以4球不敵東方，今場再在「高級組銀牌賽」相遇，「何Sir」表示會鼓勵球員放膽去踢，不要給予自身太大壓力，好好把握每次進攻機會。

葉卓文︰要提升防守集中力

「粉紅兵團」今季在法定時間內僅嘗一敗，但踢足所有賽事的後衞葉卓文，卻指球隊表現未如上季，感覺有少少迷失，而自己的狀態亦未算十足。上場對東方慘吞4蛋，「卓文」希望今場防守有所改善：「又係舊毛病！喺死球方面出咗問題，位置感要好啲，同埋要提高集中力，唔可以再輸啲Second ball同third ball。」

盧比度視決賽為目標

衞冕銀牌賽的東方，相隔2年再於該項賽事出戰，主教練盧比度（Chino）坦言今屆賽事競爭激烈，球隊會視打入決賽為目標。周中於「菁英盃」雖然成功擊敗香港U23，但Chino似乎對球隊表現不甚滿意：「比起結果，更重要係贏波嘅過程，上場波係自己上任後，球隊表現最差嘅一戰，咁嘅表現唔可以再出現。」繼早前聯賽後再遇晉峰，Chino指出東方8日內要應付第3戰，加上比賽場地及開賽時間等客觀因素，相信今場形勢會與上次交手有頗大差別。

東方新「10號仔」蔡立靖（Emi），早前在聯賽擊敗晉峰一戰，首次擔正並交出兩次助攻，Emi認為香港聯賽頗具挑戰性，更提到自己表現仍有待提升：「自己現時未100%弗，但只要再畀啲時間我去了解隊友嘅特性，進一步同佢哋建立默契，我相信自己有能力幫助球隊攞到好成績。」

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