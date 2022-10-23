全方位攻擊修咸頓　阿仙奴托弗客W抵玩

周日(23日)晚英超焦點戰，「聖人」修咸頓主場硬撼「一哥」阿仙奴。阿仙奴開季氣勢如虹，單計近8仗全部贏晒，走勢順到冇朋友，今仗造訪狀態麻麻嘅修咸頓，可以食住個勢再下一城，1.42倍客勝熱得有道理。(Now 621周日晚9時直播)

依家喺中下游掙扎嘅修咸頓，儘管崇尚逼搶打法，但除咗上輪贏般尼茅夫1比0外，今季其餘場場聯賽都有失波，明顯係前場逼搶唔夠一致性，令到防線出現漏洞，單計近6仗聯賽只得1勝1和4負，狀態認真麻麻，陣中主力中堅貝拿高卓普仲要重創休養到年尾，真係雪上加霜，今晚就算有主場之利都信唔過。

馬加希斯續約振軍心

相反，「兵工廠」阿仙奴一開咧立即彈出，雖然曾經作客輸畀曼聯，但其餘13仗全部贏晒，單計近8仗更錄得全勝，包括聯賽擊敗過熱刺及利物浦等勁旅，就算作客近7仗亦贏咗6場，信心爆棚。

老實講，同季初火力全開相比，「兵工廠」近期攻力的確冇咁銳利，射手加比爾捷西斯腳風亦唔太順，不過球隊勝在進攻點眾多，好似近兩仗險勝列斯聯同燕豪芬一粒，一向靠左腳搵食嘅布卡約沙卡及格列沙加，竟然用「私家Q」右腳攻入奠勝士哥，仲唔係行運行到落腳趾尾？

除此之外，阿仙奴日前正式宣布同中堅加比爾馬加希斯續長約，雖然冇講明續幾多年，但外界估計起碼有4年，證明只要球員踢得好，球隊一定論功行賞，有助激勵內部士氣，今場客勝有計。