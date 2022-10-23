高級組銀牌　標準流浪贏香港U23晉級

「高級組銀牌賽」周日（22日）晚上演8強壓軸對決，香港U23於將軍澳運動場挑戰標準流浪。結果流浪靠停賽後復出的基藍馬，上半場頭槌建功，以及祖連奴換邊後的入球，以2比0擊敗香港U23成功晉級，將於與東方龍獅爭入決賽。

兩軍繼9月初「菁英盃」之後再碰頭，今場香港U23今場將攻堅重任交給箭頭林智豐，羅曉聰戴起隊長臂章，與袁世傑、鄧筵霑及林樂賢組成中場組合，黃浩然夥拍復任正選的宋絃毅鎮守後防；標準流浪有基藍馬刑滿復出後，今季首次擔正，林衍廷正選為負責派牌的隊長林嘉緯提供支援，前線派出祖連奴衝鋒陷陣。

上半場多次獲得角球機會的流浪，成功把握較強制空力優勢，7分鐘基藍馬接應林嘉緯開出角球，頭槌建功，為球隊先拔頭籌。不過流浪其後被逼作出陣容調動，姚浩明因傷退下火線，要由林學曦入替。26分鐘，祖連奴扣入中路禁區頂起腳，未能考驗香港U23門將龐焯熙。

落後的香港U23，未能創造出太多反擊機會，相反流浪就繼續靠角球攻勢發圍，36分鐘，基藍馬接應角球頭槌攻門，未能命中目標。42分鐘，林嘉緯角球斬向前柱，林遼太楔贏插水式頭槌再告斜出，流浪半場暫時領先優1球。

換邊後，香港U23換入黎皚韜及吳栢希，但未能扭轉場上形勢。56分鐘，祖連奴殺入禁區快射斜出。3分鐘後，鄧筵霑禁區頂獲得難得的起腳機會，可惜偏離目標。63分鐘，余在言交出直線，造就祖連奴殺入禁區射入，為流浪擴大領先優勢。

2球在手的流浪全面控制戰局，及後再換入劉智樂加強攻勢。72分鐘，劉智樂接應直線窄角度施射，未能威脅龐焯熙。80分鐘，香港U23創造出黃金機會，後備入替的黎培基開出角球，黃浩然接應一射，被盧兆崎飛身撲出。最終標準流浪將2比0勝局保持到完場，成功晉級4強。