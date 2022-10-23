高級組銀牌　坐完波監即建功　基藍馬：好想入決賽

標準流浪周日（23日）於「高級組銀牌」以2比0輕取香港U23，成功闖入4強，其中坐完跨季6場波監的基藍馬（Kiki），復出首戰即有斬獲，成為球隊晉級功臣。這位流浪中堅對能夠重返賽場感歡喜，並希望一路帶領球隊殺入銀牌決賽。

上季因比賽中向對手吐口水領紅，被足總處罰停賽6場的基藍馬，今場正式坐完波監復出，相隔近10個月再以正選身分披甲，更於比賽早段，接應林嘉緯開出的角球為球隊先下一城，取得今季個人開齋波的Kiki，賽後難掩興奮：「尋日練波嘅時候，我已經預計今場自己會有波入，最終攞到入波係好開心。」上季港超在Kiki停賽期間腰斬，意味這位前港隊中堅，今季季初5場比賽都只能作壁上觀，在看台看着隊友比賽的滋味，Kiki直言不好受：「睇住球隊過去兩場聯賽輸波，我覺得好難受，所以我想要更加努力，幫助球隊重返勝軌。」

今季流浪野心勃勃，基藍馬亦表示對球隊有更大期望，並視闖入銀牌決賽為目標：「嚟緊12月會喺4強會鬥東方，對此我好興奮，因為我哋係有機會打入決賽。只要繼續努力，再等埋其他球員傷愈復出，我哋會變得更強，希望今場之後球隊可以繼續建立信心。」