阿仙奴畀聖人逼和　8連勝斷纜

周日（23日）晚英超焦點戰，「1哥」阿仙奴明顯出現疲態，作客被「聖人」修咸頓逼和1比1，各項賽事8連勝斷纜，領先次席曼城嘅距離縮減至2分。

阿仙奴一開波即搶攻，加比爾馬天尼利及格列沙加先後窄位施射被救出，隊長馬田奧迪加特遠射僅僅斜出。去到11分鐘終於有收穫，布卡約沙卡後腳妙傳畀賓韋特喺右路疊瓦橫傳，格列沙加後上撞射掛網，繼上周中歐霸贏燕豪芬1比0攻入奠勝球後，呢位瑞士中場連續兩仗用「私家Q」右腳建功，今季各項賽事已入4粒，真係估佢唔到。

修咸頓失波後攞番主動權，不斷以角球及死球進攻威脅對手，令阿仙奴後防風聲鶴唳。完半場前加比爾捷西斯同奧迪加特撞牆後快射，可惜過唔到修咸頓門將巴斯奴，阿仙奴半場拎住1粒返入更衣室。

下半場雙方處於膠着，阿仙奴體能嚴重下降，去到65分鐘修咸頓一次美妙組織，穆罕默艾爾尤諾斯助攻畀史超活岩士唐入楔快射扳平。阿仙奴之後換入尼基迪亞及泰亞尼，其中尼基迪亞拍住加比爾捷西斯打雙箭頭，加強攻力。泰亞尼於左路落底線畀奧迪加特撞入，可惜泰亞尼傳中時個波已出晒界，慘食詐胡，最終各一言和。