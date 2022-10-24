洛里斯連環出醜　熱刺輸波2連敗

開季表現勇猛嘅熱刺近期打回原形，周一(24日)凌晨英超主場對紐卡素，因門將洛里斯連環出醜，主場1比2不敵紐卡素連輸第2場，同時被打破今季主場不敗之身。完場後熱刺再度畀自己球迷狂噓，佢哋對領隊干地嘅保守踢法亦愈嚟愈不滿，不過呢位意大利教頭就指球隊陣容仍需要增強，叫球迷畀多啲耐性。

熱刺上場輸畀曼聯後，今場作出5個變動，不過踢法上仍然係靠哈利卡尼同孫興民自己搵食，比賽早段孫興民有2次具威脅攻門但未能入波，轉頭就到門將洛里斯「出事」。31分鐘洛里斯衝出禁區解圍，點知撞落哥林威爾遜身上自己跌低，哥林威爾遜第1時間25碼笠入空門，VAR檢查後認為冇犯規，判入球有效。

法國門將洛里斯驚魂未定，40分鐘交高波畀左路隊友，但力度不足直接畀紐卡素球員截到，米基爾阿米朗把握機會殺入禁區窄角度射成2比0。熱刺下半場傾力反撲，但組織唔到似樣攻勢，只係靠角球由哈利卡尼喺54分鐘頂入，最終熱刺仍要輸1比2，今季各項賽事主場7連勝後首度輸波。

完場後熱刺主場出現一片噓聲，球迷矛頭直指干地嘅保守踢法，唔少網民留言批評：「干地係恥辱，熱刺有幾個世界最頂尖球員，但佢要呢班球員踢般尼嘅戰術，贏都贏得肉酸。」、「熱刺落後之下，干地最後10分鐘換入馬特杜靴迪同賓戴維斯，簡直係笑話。」

干地賽後就解釋：「我哋嘗試逐步加強球隊，但係需要時間同耐性，以我經驗去睇，球隊依家已經做得好好，如果係1星期1場波，熱刺有能力爭取重要錦標，但3日一場嘅話球隊需要加強，如果有人唔鍾意聽呢啲說話，咁唔係我嘅問題。」