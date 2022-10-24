英超變Big 7　紐卡素靜靜起革命

紐卡素自上年底獲沙特阿拉伯財團入主後，成為歐洲其中一間最富貴球會，不過球隊喺2個轉會窗未有大事招攬「名牌巨星」，而係引入般奴古馬雷斯、尼克普比、保治文等實而不華球員，加上實務型領隊艾迪侯域執教，「喜鵲」已靜靜起革命，周一(24日)凌晨擊敗熱刺後殺上第4位，喺2022年聯賽得分亦排第5位。

紐卡素今季12場聯賽只輸1場，唯一敗仗仲係作客利物浦喺97分鐘被爭議性絕殺，而且仲打和曼城、曼聯同擊敗熱刺，艾迪侯域賽後表示：「我為球員同呢支球隊感到光榮，我哋嘅成功係建基於團隊同球員個性，大家都以球隊利益擺喺第1位，今場勝仗可以畀我哋更有信心向前邁進。」

數據顯示，紐卡素喺2022年聯賽拎到59分，全英超排第5位，比起車路士同曼聯搶到更多分，而得分最多頭7名正正就係傳統Big 6加紐卡素，睇嚟球迷可能好快要改口叫「Big 7」啦。

2022年英超得分榜

1 曼城 69分

2 利物浦 67分

3 熱刺 64分

4 阿仙奴 62分

5 紐卡素 59分

6 車路士 53分

7 曼聯 47分