韋斯塔本驚險贏美國站　助紅牛提早封王以獻創辧人

今季已提前衞冕F1總冠軍的麥斯韋斯塔本，周日在美國站在換軚失誤的情況下，末段狂追，迎來個人今季第13個分站冠軍，並為紅牛車隊鎖定車隊總冠軍，時隔9年從平治手上重奪這項榮譽，並獻給日前剛去世的紅牛創辦人馬特希茲。

美國站排位賽由法拉利車隊包攬前二，沙恩斯以頭位出戰，而韋斯塔本則以第三位出車，今仗可謂幾經波折，韋斯塔本於36圈入站換軚，遇上嚴重失誤，時間花了11秒，失去了優勢，然而他在後段發力狂追，先後超越主要對手法拉利勒卡歷及平治的咸美頓奪冠，這是他今季的第13個冠軍，而最重要是為紅牛車隊提前封王，終止了平治8連冠紀錄，自2013年後紅牛再次贏得車隊總冠軍。

「麥斯韋斯塔本，你是世界冠軍，我們也是世界冠軍！」紅牛領隊賀拿在賽後即場透過無線電公開祝賀韋斯塔本，「馬特希絲，多謝你為車隊奉獻了一切！」賀拿亦不忘將榮譽獻給上天的馬特希絲，「我相信馬特希絲很享受今天的比賽，亦為我們而感到自豪。」馬特希絲是紅牛的創辦人，他於今站排位賽賽前因病去世，享年78歲；他於2004年收購美洲虎車隊。並以紅牛車隊之名於2005年開始參加F1。

已提早衞冕總冠軍的韋斯塔本，今站再袋走25分後，目前在車手排名榜以124分之差拋離勒卡歷，而今站獲亞軍的咸美頓總排名暫列第6。今季比賽已進入倒數，餘下三站賽事競逐，下一站於墨西哥。