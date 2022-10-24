被指「無品」禁賽後復出　石宇奇結束3年半錦標荒

近期積極復出求表現的中國男單名將石宇奇，周日在世界羽聯超級750丹麥公開賽決賽，以21比18、16比21及21比12力挫世界排名第4的馬來西亞名將李梓嘉，贏得他禁賽復出後的首個冠軍，同時也是繼2019年的瑞士公開賽後的首項錦標。

曾一度世界排名位居第二的前中國「一哥」石宇奇，由於去年湯姆斯盃面對日本名將桃田賢斗時，在比分大落後的情況下退賽，被批評「無品」兼欠體育精神，其後更出言不遜激怒網民，結果要被中國羽協禁賽，至今年世錦賽才解禁復出。

石宇奇復出戰場參加了三場比賽，世錦賽16強止步，日本公開賽則躋身了4強，而今次來到丹麥終於可以捧盃，打破了為期3年的錦標荒，他賽後坦言：「去年我缺席了這個比賽（因為禁賽），經過長時間回歸我沒有帶着眼淚，能夠奪標我感到很興奮....我已回來了。」至於屈居亞席的李梓嘉，錯過馬來西亞羽壇等待了10年的機會，已退役的拿督球星李宗偉於2012年曾贏過丹麥賽冠軍。

至於女單方面，則由中國的何冰嬌以22比20、12比21及21比10擊敗隊友陳雨菲封后。