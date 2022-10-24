【女足粉絲團】「車女」贏傑志 聯賽2連捷

賽馬會女子足球聯賽 (甲組)第2周賽事，車路士足球學校(香港)愈戰愈勇，繼首周5比0擊敗實力分子港會後，再以2比1力克爭標對手傑志，暫與同樣兩戰兩捷得6分的沙田，分列積分榜首、次位。

被譽為女子甲組聯賽重磅大戰的傑志對「車女」，周六(22日)晚假跑馬地遊樂場上演。開賽8分鐘，「車女」中場陳綺馨左路傳球入禁區，隊長宋麗雯入楔，快對方守衞一步射入，先開紀錄。完半場前「車女」再添入球，中場曾麗薇在近底線位置搶截成功，再傳球予宋麗雯，這位隊長不負所託，成功將比數改寫成2比0。

易邊後，雙方互有攻守，惟未再有具威脅攻門鏡頭出現。落後下的傑志雖傾力反撲，最終只憑鍾貝琪於71分鐘射入12碼，追成較接近的比數；而「車女」力守2比1的勝果到尾，取得2連捷。

至於沙田就繼續「派蛋」，繼首周以5比0擊敗和富社企，第2周再以同樣比數贏大聯盟足球學院。入10球0失球，令沙田得以較佳得失球，壓住同分的「車女」登上榜首。

【賽馬會女子足球聯賽 （甲組）】第2周戰果

和富社企 0比1 大埔

傑志 1比2 車路士足球學校(香港)

沙田 5比0 大聯盟足球學院

港會 1比1 頌恩公民