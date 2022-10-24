加入世界盃評述團　郭嘉諾：要護好把聲

萬眾期待的2022卡塔爾世界盃決賽周，下月20日將會揭開序幕，作為賽會指定收費電視台的Now TV，除了全程直擊64場精彩賽事外，更於周一（24日）新聞發布會上，公布一系列新搞作，包括推出「Now AR - FIFA世界盃」提升球迷睇波體驗，是日有份出席發布會的HKT Home董事總經理蔡煒健，就透露受惠防疫措施放寬，今屆世界盃通行證訂購情況較上屆理想。至於有份擔任評述員的港超球隊深水埗主教練郭嘉諾，就表示需要分配好時間以兼顧講波與教波工作，並強調要好好「護聲」。

是日發布會上，大會在介紹全新主持及評述員團隊之餘，更宣布會推出為世界盃而設的AR應用程式「Now AR - FIFA世界盃」，讓用戶可以實時取得賽場上不同資訊及數據，包括球隊策略調整及球員表現數據等。用家只需要透過智能電話及AR技術，就可在家中任何平台上，觀看立體的迷你版球場，甚至與虛擬球員合照。蔡煒健就希望新安排能為客戶帶來更佳觀賽體驗：「好榮幸連續兩屆成為世界盃獨家收費電視營運商，喺Now TV及Now E兩大平台播放全部64場賽事。我哋致力為客戶提供最精彩娛樂，所以帶來AR世界盃體驗，同埋全新節目同主持陣容。」

蔡煒健透露受惠於防疫措施放寬，今屆世界盃通行證訂購情況比上屆有改善：「訂購情況係比上屆世界盃係好，每當政府放寬社交距離限制，好多食肆酒吧都會重新申請（訂購），此外酒店銷售都有增長，過去一兩年疫情，多咗本地人去『Staycation』，佢哋去訂酒店嘅時候會留意有冇世界盃睇。」他期望隨著食肆酒吧經營時間進一步延長，銷售情況會有改善。

今屆世界盃評述員團隊包括不少港超球員及教練，其中就包括身兼深水埗主教練的郭嘉諾。由於港超在世界盃期間會同時間進行，首度以評述員身分講世界盃的「嘉諾Sir」，就笑言要「護好把聲」，又表示不擔心屆時會比較忙碌：「之前試過教完波之後講波，把聲明顯有問題，所以要攞到平衡，同埋教波同講波都要『做足功課』，所以會比較忙，但難得自己今次用評述員，希望畀球迷見到我專業嘅一面。」談到今屆賽事在歐洲主流聯賽季中舉行，「嘉諾Sir」認為可能有球員受傷而缺席世界盃：「因為啲聯賽仲進行緊，例如華拉尼等球員都受傷；其實好多歐洲球隊到10月嘅賽程好密，所以球員真係好攰同容易受傷。」